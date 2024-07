“Veo a Aida y la levanto a patadas en la cara”: se viraliza polémico video de Westcol en redes sociales

Reviven video de Westcol mencionando que golpearía a Aida Victoria

“En este momento me voy así con rabia y yo creo que casco a Aida y no quiero eso. En este momento acabo stream así, veo a Aida acostada en la cama y la levanto a patadas en la cara, entonces yo no quiero eso, bro, necesito tranquilizarme”, mencionó.