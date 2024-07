Le caen memes y críticas a Aída Victoria por reencontrarse con Westcol: “¿Ajá, dónde está el amor propio y el embuste?”

Aida Victoria Merlano y Westcol están juntos de nuevo

View this post on Instagram

“Tanta habladera para nada. Ahí pegada como un chicle, y yo sintiéndome bien con los discursos de Aída, qué va”; “¿Y el discurso barato de empoderamiento femenino?”; “Esa mujer es el claro ejemplo de que predica pero no aplica. Discursos baratos de mujer inteligente y con el novio que tiene demuestra lo contrario jajaja”; “Este man ni la pela y ella encima de rogona”; “Qué hubiera sido, si no hubieras dado tanta cátedra doña Aída”; “Ay no Aída Victoria, ¿En dónde quedó el discurcito? ‘mujer tú no eres menos que un hombre, hazte respetar’, tú vales bla, bla, bla”, y más comentarios se leen en la publicación de Instagram en la que se puede apreciar el momento entre ellos dos.