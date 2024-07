¿Perdió un bebé? Aida Victoria soltó cruda confesión sobre sospechas que tenía y rompió en llanto: “Ya no puedo más”

Aida Victoria Merlano se ubicó como foco de miradas en los medios nacionales y las plataformas digitales, debido a una serie de situaciones en su vida personal que salieron a la luz. La colombiana terminó como centro de opiniones por la reciente ruptura amorosa que vivió con Westcol, quien, supuestamente, habría faltado a códigos de su relación por una persona ajena.

La creadora de contenido tomó decisiones fuertes en su realidad, cortando de raíz el vínculo que sostenía con el streamer desde hace tiempo atrás. Pese a que intentaron solucionar los problemas, los caminos fueron distintos y las reacciones terminaron siendo radicales en ambas partes.

Aida Victoria confirmó que ya no estaba con Westcol, subiendo historias y realizando transmisiones en vivo con las que plasmaba el dolor que cargaba en su interior. Muchos la criticaron por estas publicaciones, pero ella se mantuvo en que no se callaría lo que sentía tras terminar con el paisa.

Westcol y Aida Victoria terminaron su relación sentimental, después de una supuesta infidelidad del streamer con otra mujer. | Foto: Tomada de Instagram @aidavictoriam y @westcol

No obstante, recientemente, a través de un live de su cuenta oficial de Instagram, Aida Victoria soltó una fuerte confesión, explicando cómo quedó sin palabras con una sospecha de embarazo que tuvo días atrás. La celebridad comentó que este susto la dejó afectada, pues todo se le había juntado meses antes y no sabía cómo manejar todo.

“Estuve mucho tiempo pensando en cuál es el mejor manejo de las cosas. (...) Lo que yo tenía que hacer era sentir, estar tirada en la cama jodida y vivir lo que estaba sintiendo. Yo necesito desahogarme, necesito decir por lo que estoy pasando. Me enamoré de mi ex porque lo conocí, me enamoré del man porque lo conocí más allá del streaming y cuando apagaba la cámara. Si ustedes supieran la dulzura que es ese hombre, es el más dulce que he conocido en mi vida”, arrancó diciendo en la transmisión.

Al hablar de Westcol, la barranquillera aclaró que nunca sintió actitudes machistas en su relación, por lo que sabía que muchos de los comentarios que hacía el influencer eran basados en lo que surgía dentro de sus contenidos y no algo que realmente creyera.

“Nunca viví machismo y tampoco misoginia… Me trataron de la forma más dulce y me llenaron de mucho amor. Él se atrevía a decirme las cosas que nadie me decía, recuerdo en mis primeras discusiones, me mandaba tremendo ego y me sentía atacada, pero aprendí con el tiempo que hablaba más de lo que escuchaba y necesitaba aprender a callarme”, indicó.

La colombiana se sinceró sobre Westcol y su actual estabilidad emocional. | Foto: Instagram @aidavictoriam

Sin embargo, Aida Victoria se fue desplomando ante la cámara con las confesiones que hizo, ya que reconoció que vivió una fuerte pérdida económica y se enfrentó a malestares emocionales muy duros que la hicieron cuestionarse muchas cosas. En aquel instante fue cuando contó lo de su duda con el embarazo, entrando en una crisis personal al no entender qué ocurría con su presente.

“Yo vengo de unos meses de mierda en los que yo decía: ‘No aguanto más, yo ya no puedo con esto’, tuve un quiebre económico muy fuerte... no me fui a ceros porque soy muy inteligente con el dinero, pero sí perdí. Tuve que reestructurar mucho de mi empresa, me pasó que me querían meter presa, situaciones adversas con personas, golpes sentimentales, luego la ruptura y todas estas cosas en un posoperatorio”, afirmó.

“Hubo un día que no sabía si estaba embarazada y fue muy duro, muy difícil. En medio de no saber si estaba embarazada, pasa que ya luego mi miedo no era ese, sino si se me había salido. Empiezo a llenarme de muchas ansiedades, miedos, termino en el médico, resolviendo estas cosas y me quebré mucho. Decía: ‘Ya no puedo más’. En ese momento en el que sentí que lo había perdido todo, entendí que necesitas sentir eso para encontrar lo realmente importante”, agregó, rompiendo en llanto.