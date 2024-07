Aida Victoria confesó cruda realidad que atraviesa tras ruptura con Westcol; destapó qué pasará en verdad con su cabra

Aida Victoria Merlano y Westcol se ubicaron en el centro de una fuerte polémica en redes sociales, debido a la inesperada ruptura amorosa que vivieron. Ambos quedaron expuestos en una transmisión de streaming, precisamente cuando sostuvieron una discusión por una supuesta traición que habría cometido el paisa.

Una vez el en vivo se cortó, la barranquillera confirmó que su relación con el colombiano se había terminado, ya que había límites que se habían pasado y ya no era algo aceptable. Las lágrimas y el dolor fueron evidentes, al punto de que muchas personas desearon apoyarla en esta crisis que atravesaba.

No obstante, Westcol no se quedó callado y también reaccionó frente a miles de personas, exponiendo su sentir con respecto a las decisión que tomó Aida Victoria. El streamer aseguró que no era justo, ya que él jamás le fue infiel y todo se trataba de una mentira montada por una mujer en redes sociales.

Westcol y Aida Victoria terminaron su relación sentimental, después de una supuesta infidelidad del streamer con otra mujer. | Foto: Tomada de Instagram @aidavictoriam y @westcol

Pese a que hablaron en privado, según lo relató la influencer, las cosas no se arreglaron y su vínculo se difuminó por el dolor que sentía. En varios videos se le vio romper en llanto, exponiendo lo que cargaba en su interior, y cómo estaba tratando de lidiarlo.

De hecho, días atrás, Aida Victoria compartió una serie de clips donde ventiló cómo se encontraba realmente tras la ruptura con su exnovio. La barranquillera indicó que su vida estaba desplomándose, por lo que tenía que reorganizarse para empezar de nuevo.

“Hoy me levanté muy triste y pensé: ‘Me voy a parar, me voy a maquillar, me voy a arreglar, voy a tratar de hacer un video muy increíble, inspirador, algo que dé mucha fuerza y me voy a reunir con mis equipos de trabajo para que estructuremos unas nuevas dinámicas y en todo eso ponerme a pensar en dónde voy a vivir porque tengo toda mi ropa guardada en bolsas. Porque ahorita mismo, mi vida está desordenada. Antes yo me paraba y me iba para el gimnasio, pero ahora no puedo entrenar ni hacer muchas de las cosas que me gustaban porque estoy recién operada y todavía me duele”, reveló.

En cuanto a su cabra, algunas personas quisieron saber qué pasaría con María Antonieta, como la bautizaron, a lo que ella explicó que se acomodaría en una nueva vivienda y ahí sí reclamaría su custodia, pues no contaba con el espacio suficiente.

Al ver esto, Westcol también se pronunció y aclaró qué era lo que sucedería con el animal: “Yo soy un papá responsable pa… Yo doy la cara por esta familia. Yo estoy haciendo todo lo posible y todo lo que está a mi alcance. Estoy haciendo el papel de papá luchón. Mis respetos para las mujeres de verdad, esto no es para nada sencillo y es una cabra”

Aida Victoria reveló qué pasará con María Antonieta luego de su separación de WestCol. | Foto: Instagram @aidavictoriam