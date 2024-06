Clara Chía recibió contundente noticia que le daría giro a su relación con Piqué; se salió con la suya en delicado tema

La española, a pesar de sus constantes intentos, no escapó de las cámaras y los reporteros, quienes siempre quisieron saber un poco de su vida, pese a que era evidente el interés que sentía por no hablar de su pasado. La relacionista pública lidió con preguntas y momentos incómodos, al punto de alegar que estaba afectada psicológicamente por la situación.

Piqué y Clara Chía dándose muestras de amor en un evento español (Photo by Josep LAGO / AFP) | Foto: AFP

Aunque este proceso tuvo altas y bajas, recientemente, portales internacionales afirmaron que el fotoperiodista había sido condenado por un juez, el cual vio que sus acciones no fueron las correctas al momento de ejecutar el trabajo como paparazzi.

Jordi Martin se pronunció tras decisión legal en su contra

El europeo defendió su labor y enfatizó en que solo cumplió con su profesionalismo, sin llegar a lastimar o invadir espacios que no le correspondían.

“La portada que cambió el rumbo de mi vida. La foto que tantas alegrías me dio y que últimamente me está causando algún quebradero de cabeza. Siempre he defendido la libertad de prensa. Esta foto la hice a 400 metros de distancia, escondido en un bosque sin invadir ninguna propiedad privada, como así se ha dicho recientemente. Confío plenamente en la justicia española. Llegaré hasta la última instancia para demostrar mi inocencia”, escribió, dejando al aire la postal que lo hizo más famoso.