Westcol reapareció y tomó radical decisión en vivo tras crudo enfrentamiento con Aida Victoria por supuesta infidelidad

Aida Victoria Merlano y Westcol forjaron una relación sólida y duradera desde hace algunos años, llevando altibajos al interior del vínculo que crearon. Los influenciadores compaginaron como equipo, dándose una nueva oportunidad amorosa, pese a las fuertes críticas de los usuarios en redes sociales.

Aunque la pareja mostró que todo iba bien en sus dinámicas personales, recientemente fueron protagonistas de una inesperada situación, la cual terminó involucrando rumores de una posible infidelidad. A pesar de que no existe certeza de cómo pasó todo, la barranquillera sí fue foco de comentarios por su reacción durante un stream de su compañero sentimental.

Aida Victoria, de forma repentina, le sacó a relucir a su novio un post en el que se aseguraba que habría tenido una aventura clandestina con una mujer. En plena transmisión, la celebridad enfureció y lo encaró, pidiéndole explicaciones de lo que se estaba hablando, pues no tenía el más mínimo interés en quedar con “cachos”.

Merlano volvió a hablar acerca de la relación que mantiene con Westcol. | Foto: Instagram: Aida Merlano / Westcol

“Están diciendo en TikTok que me fuiste infiel...no sé, hay cosas virales. La vieja está mostrando los chats, solo te queda contar qué pasó”, arrancó diciendo Merlano.

“Obviamente, le estás coqueteando a la vieja. Te hago una pregunta, si tú me encuentras una vaina así con un man, ¿tú que haces?, ¿terminas conmigo o sigues conmigo? Tengo la cabeza muy caliente, entonces no estoy pensando con claridad, estoy demasiado brava. Lo que más me molesta es el chat, porque mi novio está coqueteando con una vieja como si nada, estoy muy put…, ¿tú crees que yo soy pendeja?”, agregó, bastante ofuscada.

En su defensa, Westcol quiso explicar y calmar el ambiente: “Yo no le estoy coqueteando a la vieja mi amor, nunca hubo una mala intención, te lo juro por mi vida. Yo no me quise ir con ella, nosotros no queríamos traerla ni estar con ella, la vieja es una persona ardida”

“Por eso la vieja dice que te acordaste de ella, porque fuiste tú quien la saludó...me encanta esto, porque entonces yo puedo coquetear con manes y me parece bacano (...) No quiero que apagues nada, que me aclares en el stream eso. ¿Yo puedo hacer eso? Te voy a decir una cosa, estoy recién operada y me duele mucho esta mi$%&, yo no estoy para peleas estúpidas. Yo estoy en una relación apostándole al amor, supuestamente porque hay que construir y no sé qué mondá”, concluyó, muy enfadada.

🔥 BOMBA ÚLTIMA HORA 🔥



Aida Merlano pilla infidelidad de WestCol en pleno directo y le lía la mundial.



Parece una madre regañándolo mientras WestCol traga saliva. pic.twitter.com/JAQnjsnkeY — Javi Oliveira (@javioliveira) June 27, 2024

Sin embargo, el paisa desconectó la transmisión en vivo y dejó a los curiosos con intriga de qué había pasado, ya que no se sabía sobre el desenlace de este asunto. La intriga invadió a muchos, hasta que el streamer se conectó de nuevo y tomó una radical decisión.

De acuerdo con lo que se evidenció, Westcol se conectó en las horas de la noche y se dirigió a su público, pidiéndole perdón a Aida Victoria Merlano por haberla lastimado de esta forma en medio una operación que la tenía afectada.

“Públicamente, le pido perdón a mi novia Aida Victoria Merlano, a la que amo con todo mi corazón, porque en medio de esta operación, tuvo que vivir esta situación”, comentó.