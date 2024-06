Video: Aida Victoria Merlano fue operada tras la explosión de una de sus prótesis en medio de relación íntima

Aida Victoria Merlano reveló que tuvo que ser intervenida por irregularidades con prótesis mamarias

¿Cómo se explotó uno de los implantes de Aida Victoria Merlano?

“Le dije: ‘¡dale duro!, que no pasa nada’, y si pasó. Se me explotó una ‘pucheca’ por abusar de la fuerza”, dijo Aida Victoria por medio de un video.

“¿Ustedes saben cuando uno dice, dale duro que no pasa nada? Pues sí pasa algo. Se me rompió una prótesis y me toca operarme, ¿será que me las pongo más grandes?”, escribió.