Aida no llora, Aida factura, así está aprovechando su ruptura con WestCol para vender contenido

“Obviamente, le estás coqueteando a la vieja (...) Te hago una pregunta, si tú me encuentras una vaina así con un man, ¿tú que haces?, ¿terminas conmigo o sigues conmigo? (...) tengo la cabeza muy caliente entonces no estoy pensando con claridad, estoy demasiado brava. Lo que más me molesta es el chat, porque mi novio está coqueteando con una vieja como si nada, ¿tú crees que yo soy pendeja?”, fueron parte de las palabras de Merlano en su momento.