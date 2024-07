Yina Calderón revela los retoques que se hará para participar en reinado y asegura que va “a volver a nacer”

Yina Calderón es una de las ‘influencers’ que más polémica ha generado en el país, y así lo demuestran las diferentes controversias que ha protagonizado, entre las que ha tenido discusiones con otros famosos, problemas con el trago y hasta fallidas intervenciones estéticas.

Se dio a conocer gracias a su paso por el reality, Protagonistas de nuestra tele, pero fue gracias a las redes sociales y el contenido que empezó a crear, que ganó gran popularidad en plataformas como Instagram, donde llega a sumar a más de 725.000 seguidores.

Por esta plataforma, Calderón aprovecha para estar en contacto con sus fans, mostrando diferentes detalles de su vida diaria, como tiempo de descanso, de trabajo o incluso algunos planes que tiene a futuro, como el de participar en un reinado de belleza.

Así lo dio a conocer hace algunas semanas, cuando se sinceró con sus fanáticos, para revelarles su deseo de ser reina, anunciando que ya había recibido la propuesta para participar en un concurso de este tipo.

“Para los que pensaban que era una broma al principio, me llegó la propuesta. Dije sí, pero tengo tatuajes, tengo cirugía, nunca he sido reina, y soy una bruta caminando en tacones. Me va a preparar ‘el más top de los top’, preparador de reinas a nivel mundial, César Prado.”, expresó en su momento la influencer.

A Yina Calderón le gusta pintarse el pelo de colores vivos, pero eso parece que acabó. | Foto: Instagram: @yinacalderondjoficial

En aquella ocasión expresó que aunque será algo difícil para ella, gracias a la preparación que está recibiendo, tendría un buen desempeño.

“Sé que no sé caminar en tacones, sé que para mí va a ser duro porque soy una niña campesina, que la vida la trajo acá y que me la he luchado. Les voy a mostrar que los sueños nunca son imposibles”, aseguró Yina.

Ahora, sorprendió a muchos, al revelar que se sometería a algunas intervenciones estéticas, con el fin de mejorar su apariencia para el concurso.

Por medio de las historias de su IG, reveló que asistiría a una de las mejores especialistas en retoques estéticos, para realizarse algunas intervenciones en el rostro, específicamente en la nariz, labios y mentón.