Así quedó Yina Calderón después de realizarse retoques estéticos; la compararon con personajes del cine

Yina Calderón una de las personalidades más polémicas de la farándula colombiana, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al aparecer con algunos cambios en su rostro, pues después de afirmar que se convertiría en reina, anunció que iniciaría algunos procedimientos con el fin de perfeccionar algunas de sus facciones.

“Para los que pensaban que era una broma al principio, me llegó la propuesta. Dije sí, pero tengo tatuajes, tengo cirugía, nunca he sido reina, y soy una bruta caminando en tacones. Me va a preparar ‘el más top de los top’, preparador de reinas a nivel mundial, César Prado.”, afirmó.

La influenciadora despejó las dudas sobre los motivos del cambio de look que tuvo. | Foto: Facebook: Yina Calderón

Sin embargo, reveló que pese a que no sabe caminar correctamente con tacones, pondrá su mayor esfuerzo con el fin de convertirse en la representante a algún concurso que se encargue de resaltar la belleza de las mujeres colombianas.

“Hola, sí, me realicé algunos procedimientos en el rostro, me hice la nariz, así se ve de lado, me perfilé los labios, no estaban así, me perfilé los lados del rostro, todavía tengo un poquito inflamado aquí, pero es normal, me quité las ojeras y me rellené los surcos que tenía”.

¿Cómo quedó Yina Calderón después de hacerse algunos procedimientos?

“Fueron muchos procedimientos, pero siento que quedó muy natural, que me veo linda, todavía estoy un poquito inflamada, pero la doctora es la mejor, le dio a mi rostro una armonía que necesitaba y estoy muy contenta, me encantó el mentón que también me lo hice, se me había olvidado el mentón”.

Yina Calderón cuenta cómo fue atacada por un hombre después de terminar su show de guaracha. | Foto: Captura de pantalla @yinacalderonoficial

El video, que fue republicado en varias páginas dedicadas al entretenimiento nacional, recibió varios comentarios por parte de los usuarios de la web que quisieron opinar sobre el resultado final del cambio que se realizó la DJ y empresaria.

“Se parece a la reina de corazones de Alicia en el país de las maravillas”, “Con todo respeto, pero se parece a Megamente”, “Lo de natural supo que es sarcasmo”, “Se ve bonita, pero siento que la quijada le quedó muy puntuda, se ve un poco rara, pero cada quien”, “Menos mal quedó natural jaja”, “La nueva Tigresa del Oriente colombiana”.

Cibernautas defendieron a Yina de los malos comentarios

Pese a que recibió miles de críticas, algunas personas decidieron manifestarse en las publicaciones y escribir algunos mensajes de apoyo a la mujer al ver el tipo de comentarios que estaba recibiendo.