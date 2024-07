Yina Calderón aclaró rumores de supuesto romance con un futbolista

Yina Calderón es una de las influencers más polémicas que hay en el país, que se dio a conocer tras su paso por el reality del Canal RCN, Protagonistas de nuestra tele, donde dio mucho de qué hablar por las diferentes discusiones que protagonizó, entre estas, la repentina manera en la que tuvo que abandonar el formato, tras agredir a uno de sus compañeros.

Desde entonces, aprovechó los 15 minutos de fama que le dio el programa, para seguir generando controversia con diferentes temas, entre estos, su problema con el trago, los tatuajes que se ha realizado y hasta el gran número de cirugías estéticas a las que se ha sometido.

Y es que por querer cambiar el aspecto de su cuerpo, Yina se ha sometido a varias cirugías, en las que en algún momento llegó a donde un mal profesional, que le terminó inyectando biopolímeros en sus glúteos, sustancia que ha llegado a poner en riesgo su vida.

Otro de los temas de los que ha dado de qué hablar durante este tiempo, han sido las diferentes relaciones sentimentales que ha mantenido, tal y como está ocurriendo por estos días, luego de que se empezara a especular que estaría saliendo con un futbolista.

¿Yina Calderón está saliendo con un futbolista colombiano?

Ante los comentarios que han surgido de una posible relación con un deportista colombiano, Calderón aprovechó sus redes sociales para dejar un mensaje, en el que expresó que no quería que le montaran “chismes”.

“Yo lo único que les puedo decir es que yo de mi vida personal no hablo. Entonces no me monten chismes y para que sepan a mí los futbolistas no me gustan”, comentó la influencer.

Sin embargo, sí aprovechó para hacer referencia a la especulada relación, expresando que “Obvio, que los futbolistas, que los cantantes de reguetón tienen mucho dinero, pero a mí nunca me ha interesado el dinero de un hombre. No me voy a fijar en ningún pelagato. A mí no me interesa la plata de nadie, yo prefiero los hombres que no tienen redes sociales, que son súper ocultos con su vida, que no tienen nada que ver con el medio”.

Los retoques de Yina Calderón para ser reina

En pasados días, la influencer sorprendió no solo con anunciar su deseo de participar en un certamen de belleza, sino por revelar que se había sometido a algunas intervenciones estéticas, con el fin de mejorar su aspecto a la hora de participar.

De hecho, Calderón mostró a sus fans el resultado a sus fans, comentándoles que había quedado “natural”, y solo se había hecho, la nariz, labios y perfilación de rostro.