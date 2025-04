Exparticipante de ‘Yo me llamo’ expuso difícil experiencia en UCI: “Me sentí al borde de la muerte”

View this post on Instagram

Imitadora de Marisela en ‘Yo me llamo’ habló de su difícil problema de salud

“Yo venía presentando unos dolores de gastritis y mucho reflujo estomacal. El ácido gástrico se me subía y me quemaba las cuerdas vocales. Mi grave error fue, lamentablemente, automedicarme. Empecé a tomar unas medicinas muy fuertes”, dijo la imitadora.

View this post on Instagram

“Me empezó a faltar el aire y no era capaz de respirar. No podía estar tranquila ni era capaz de dormir, entonces me hicieron unos electrocardiogramas y, efectivamente, estaba presentando bradicardia. No tenía una buena saturación y mi corazón estaba muy delicado. En ese momento me desmayé y casi me voy al borde de la muerte”, añadió.