Una mujer originaria de Venezuela denunció en las últimas horas que fue obligada a colocarse un grillete electrónico después de que acudiera a la oficina de inmigración de Estados Unidos para retirar su pasaporte.

“Hoy vine a migración a buscar mi pasaporte y salí con un grillete puesto y lo peor es que me obligaron a ponérmelo y si no me dejaba poner el grillete me dejaban detenida, o sea, o era el grillete o detenida” dijo la mujer en un video publicado en las redes sociales.

La venezolana confesó que a las autoridades “no les importó” que ella tuviera un hijo, nacido en Estados Unidos y que no sabía cómo la detendrían sabiendo que estaba con su hijo en el mismo lugar.

“De verdad que ni haciendo las cosas bien se puede salir de este país, porque yo quiero salir de buena manera, bien, haciendo las cosas bien, con la salida firmada por un juez, que me devuelva mi pasaporte y como no saben dónde está mi pasaporte, me colocaron un grillete”, aseveró la mujer.

La venezolana contó en el video que su intención es salir del país de manera legal y al preguntarle a los agentes por qué le habían puesto el grillete, los agentes respondieron que tenía que presentarse nuevamente en otra oficina, 8 días después, para explicarle por qué tenía que usar el dispositivo.

“Ni cuando entré hace tres años me colocaron grillete, como me colocaron hoy, que me siento horrible”, dijo la mujer en un video publicado en TikTok.

Los grilletes electrónicos, también conocidos como dispositivos de monitoreo electrónico o brazaletes de seguimiento, | Foto: TikTok/@saymarguerrero

“El peor error de la gente es que creen que al parir hijos aquí les van dar casa, comida, seguro médico y papeles”, “creo que es para seguirte los pasos.. y cuando estén de manera legal pasan a ser inmigrante legal” y “yo fui y también me pusieron grillete pero yo salí feliz porque prefiero el grillete a que me deporten”, fueron algunos de los comentarios a la publicación en la red social.

Por ahora, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no ha emitido una respuesta oficial respecto a este caso específico.

La política migratoria de la administración Trump se caracterizó por un enfoque restrictivo hacia la inmigración ilegal.

Se implementaron medidas como la separación de familias en la frontera, la reducción de programas de asilo y la construcción de un muro fronterizo con México.

Migrantes venezolanos abordan un avión con destino a su país natal en Harlingen, Texas, el miércoles 18 de octubre de 2023. (AP Foto/Valerie Gonzalez) | Foto: AP