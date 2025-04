Terminó reunión entre Néstor Lorenzo y Ramón Jesurún: revelan qué se decidió sobre su futuro

Así lo contó Carlos Antonio Vélez en su más reciente columna de Palabras Mayores . “Ya se reunieron. Se viene diciendo que hay una cumbre en Cartagena, no, no, no. Una cumbre de comité ejecutivo con técnico, no”, dijo el experimentado periodista.

No hay cumbre en Cartagena

“Él tendría que supervisar más. Un técnico tiene que estar mirando que hay por debajo. Hace parte de sus obligaciones, que se vaya a Cartagena a ver a la Sub-17 me parece absolutamente normal, pero no tiene nada que ver con cumbres. Lo que estoy diciendo aquí no es que me lo soñé, lo pregunté en la Federación y es así”, concluyó.