Yina Calderón alardea de ser condecorada por el Congreso y rápidamente es desmentida por el legislativo

“Hoy llegué acá a Medellín, estoy grabando música y mi mamá me acaba de llamar a decirme que llegó una carta a los correos de la empresa. Me da alegría y la verdad, se me aguan los ojos de la felicidad porque justo en este momento estoy batallando contra la inhabilitación de mis cuentas de Instagram, tres cuentas de Facebook y me acaba de notificar el Congreso de la República que voy a ser condecorada con mención de honor con mi recuperación, actitud”.