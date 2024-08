Yina Calderón se fue en contra de Aida Victoria y se defendió de sus acusaciones: “estás mintiendo y lo sabes”

Hace algunos días, Yina Calderón y Epa Colombia realizaron una transmisión en vivo en el que hablaron de algunas de las personalidades más importantes de la farándula colombiana, generando polémica entre los millones de usuarios en redes sociales que decidieron opinar al respecto.

Una de las situaciones de las que se habló estuvo relacionada con la reciente separación de Aida Victoria Merlano y Westcol luego de que por medio de una transmisión se filtrara Información de una supuesta infidelidad de parte del streaming.

Aunque en un primer momento no se tenía certeza de lo que estaba pasando, días después la influenciadora decidió dar por terminada su relación y afirmar que pese a que es consciente de que no hubo infidelidad, el hombre habría roto algunos de los pactos y acuerdos de su relación, situación que no estaba dispuesta a permitir.

Esto la llevó a salir de la casa y de la vida del hombre de manera inmediata, compartiendo el doloroso proceso por medio de su cuenta de Instagram, en la que suma más de 6 millones de seguidores, siendo criticada por cientos de personas, ya que en varias ocasiones se mostró vulnerable e incluso lloró frente a las cámaras.

Aida Victoria Merlano respondió a los malos comentarios de Yina Calderón

Al darse cuenta de que la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele estaba hablando de la dura situación que vivió, decidió romper el silencio e irse en contra de la mujer, dando algunos argumentos por los cuales no debería haberse tomado el atrevimiento de hacer uso de ciertas palabras en específico.

¿Tú no te acuerdas de que tú tenías un marido que tú lo mantenías?, el man te trataba mal, el tipo te pegaba cacho y te metía tus zarandeadas y tú que te las das de la más correcta, la más transparente y que supuestamente si te valoras, no puedes decir eso. Con todos los shows que yo te he visto hacer borracha, yo he visto lo que es no quererse” afirmó Aida.

Esto llegó a los oídos de Yina, quien decidió responderle de vuelta para aclarar sus puntos de vista.

“Aida, estás mintiendo y lo sabes. Yo la verdad es que he mantenido a muchos de mis novios, yo eso ya lo he dicho muchas veces, yo a mis primeros novios yo los mantenía, yo era la que pagaba todo en la casa, es algo público, ni siquiera es algo que le he contado a ella. Por eso yo me atrevo a decirle a todas las chicas que no se atrevan a mantener manes, y no se pongan a rogarles porque a mí ya me pasó”, respondió Yina.

Además, contó que en una de sus relaciones más tormentosas, decidió comprarle una consola de videojuegos a su pareja para evitar que el hombre tuviera que pedirla prestada, situación de la que se arrepiente a día de hoy.

“Fui una hueva y por eso es que yo les digo a las chicas que no rueguen, pero no es algo que yo solo le haya contado a ella, es algo que es de conocimiento público y que, en realidad, todos saben”.

Yina Calderón defendió a su pareja y aseguró que no ha sido víctima de maltrato

La DJ y creadora de contenido aseguró que en ningún momento fue maltratada por el hombre con el que mantuvo su última relación amorosa y quiso defenderlo de las acusaciones hechas por Aida.