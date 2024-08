Epa Colombia no se guardó nada y expuso escandaloso detalle de la relación de Lina Tejeiro y Andy Rivera: “Ella le pasó muchas cosas”

Epa Colombia habló de la relación de Lina Tejeiro con Andy Rivera y dijo por qué terminó

La influencer aprovechó para pedirle disculpas al padre del artista, Jhonny Rivera, para asegurar que el poco éxito de su hijo era producto de su mal actuar: “Don Jhonny Rivera, usted me disculpará y con todo el respeto, pero su hijo le falló a Lina Tejeiro, y cuando uno no hace las cosas bien. no puede esperar que su carrera explote y esté arriba. Eso fue lo que realmente pasó con ellos” , agregó Daneidy Barrera Rojas mencionando que él toma partido de estas situaciones para promocionar sus canciones.

“No, yo siento que ya no. En 2021 sí estaba bien pegada del man, pero ahorita ya ella se superó, cambió su corte y se siente en otra etapa, pero no. Es que Andy Rivera se pasó con Lina Tejeiro, te juro que el man no la dio nada porque hubirean podido tener una familia y durar mucho tiempo, pero él no la valoró y ella se cansó, aburrió y se fue”, concluyó Epa Colombia.