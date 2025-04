Aunque aún no se han esclarecido las circunstancias exactas de su fallecimiento, algunos seguidores interpretaron su comentario como un presagio de lo que estaba por suceder.

De acuerdo con lo que compartió la misma fuente, se destacó un momento particular del espectáculo que ofreció esa noche, donde Rafael Blanco expresó una frase que dejó a muchos con un sentimiento de desconcierto. Este detalle generó aún más conmoción entre sus admiradores, que hoy lamentan su partida.

En el post que se realizó, los curiosos lograron escuchar un mensaje que ofreció el cantante en la velada, refiriéndose a que todas las personas eran iguales en la Tierra, pero no en los cielos. Una vez Dios haga el llamado, según se le escucha decir, las cosas cambiarían y se medirían los actos de cada quien.

“En la tierra, todos somos iguales. Aquí no hay clase social que valga porque el día que Dios nos haga el llamado, todos vamos para el mismo hueco ”, comentó.

¿De qué murió Rafael Blanco, cantante vallenato?

Al pasar las horas sin tener noticias suyas, sus familiares comenzaron a preocuparse. Fue entonces cuando intentaron despertarlo, pero al no obtener respuesta y al notar que no reaccionaba, confirmaron con angustia que ya no presentaba signos vitales.