Iván Zuleta se pronunció por tema de salud que atravesó y destapó verdad tras susto: “Sufrí una pérdida”

La familia del acordeonero vallenato Iván Zuleta atraviesa un difícil momento tras la muerte de Daniela Zuleta Gnecco, una adolescente de 15 años que era su sobrina.

Doloroso adiós en velorio de la sobrina de Iván Zuleta; esta habría sido la causa de muerte de la joven

El fallecimiento de la joven, ocurrido en Valledupar, capital del departamento del Cesar, generó una profunda conmoción entre sus familiares, amigos y la comunidad en general.

De acuerdo con lo relatado por el propio artista en entrevista con Noticias Caracol, la menor llegó a su vivienda, subió a su habitación y, minutos después, fue encontrada sin signos vitales y con señales que alertaron de inmediato a sus familiares. Aunque intentaron auxiliarla rápidamente, no fue posible salvarle la vida.

Tras conocerse estos hechos, el músico también vivió un momento de gran angustia durante las honras fúnebres de Daniela. Según se informó, sufrió una fuerte crisis que obligó a que recibiera atención médica de urgencia, generando preocupación entre los asistentes y reflejando el profundo impacto emocional que dejó esta pérdida en su familia.

Sin embargo, en las últimas horas, Iván Zuleta reapareció en Instagram y publicó un video en el que habló sobre lo sucedido en su familia, exponiendo cómo esta muerte lo impactó demasiado.

“Lo que les voy a expresar nace de lo más profundo de mi corazón. Gracias por todo su cariño, apoyo y por su compañía y sus oraciones en este momento tan difícil que estamos atravesando debido a la partida de mi sobrina, quien partió a los brazos de Dios con tan solo 15 años”, dijo en el post.

“Es un momento doloroso, nadie está preparado para despedir a un ser querido y menos con tan corta edad, pero aceptamos con humildad y con amor los designios de Dios; Dios se la llevó para tenerla a su lado y hoy estoy seguro de que está en un mejor lugar”, agregó, soltando palabras cargadas de nostalgia.

En cuanto a su estado de salud, el músico fue contundente al destapar cómo se encontraba en realidad, pues aquel día asustó a sus seres amados con esta recaída.

Al mencionar este episodio, indicó que fue una pérdida de memoria temporal y estuvo en observación médica, pero se encontraba bien.

“Debo informarle que sufrí una pérdida de conocimiento temporal debido al dolor que me causó cuando ya mi sobrina iba a partir hacia el lugar donde estará en su encuentro con Dios. Me he recuperado, estuve en observación médica y gracias a Dios ya me encuentro bien, gracias por estar pendiente de mí”, dijo a la cámara.

“Quien tenga a sus hijos, disfrútenlos, díganles cuánto los aman, y quien tenga a sus seres queridos, rodéenlo de amor, que no sabemos cuándo vamos a partir. La familia Zuleta está agradecida de alma y corazón”, concluyó.