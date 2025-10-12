Suscribirse

Músico colombiano fue agredido en una estación del metro de Nueva York mientras tocaba su acordeón: “Sentí mucha tristeza”

El joven, identificado como Alejandro Portela, aprovechaba el metro de Nueva York para compartir y promover la cultura latina.

Redacción Gente
12 de octubre de 2025, 3:54 p. m.
Alejo Portela mostró en video como fue agredido en New York.
Alejo Portela mostró en video la agresión en Nueva York. | Foto: Tomado de Instagram @alejoportela

Un nuevo hecho se ha viralizado en redes sociales luego de que, a través de un video, se evidenciara cómo un músico colombiano fue víctima de agresión por parte de un ciudadano. El joven, residente en Nueva York, relató que los hechos ocurrieron el pasado 8 de octubre en la estación 74 Street–Roosevelt Avenue, en Queens, mientras interpretaba vallenato con su acordeón, como acostumbra hacerlo desde hace aproximadamente cinco años.

En entrevista con Univisión New York, el artista expresó su decepción, pues considera que ese espacio siempre había sido un lugar seguro para compartir arte y cultura, además de representar la identidad latinoamericana ante el mundo. Aseguró, además, que aún desconoce las razones que motivaron al agresor a atacarlo.

“Sentí una tristeza absoluta porque es un espacio para mí seguro. Ha sido un lugar cultural muy lindo donde siempre comparto con la gente. Llevo casi cinco años haciendo esto y me embargó la tristeza al saber que un sitio tan mío, donde los latinos compartimos, se volviera inseguro”, afirmó el joven.

Alejo Portela narra los hechos en su Instagram.
Alejo Portela narró los hechos en su Instagram. | Foto: Captura de pantalla video de Instagram @alejoportela

Durante la conversación también mencionó que, tras lo ocurrido, inició un proceso de denuncia para que las autoridades tomen las medidas correspondientes y logren identificar al responsable. Manifestó sentirse intranquilo, ya que teme que el lugar deje de ser un espacio seguro para compartir con las personas.

Contexto: Hija de Rafel Orozco reapareció en evento que rinde homenaje a su padre: así luce hoy en día

Por su parte, a través de su cuenta de Instagram, el músico publicó un video en el que invitó a la reflexión. Agradeció la solidaridad de quienes se acercaron a verificar su estado y expresó su gratitud hacia todos los que le han brindado apoyo tras el incidente.

En el clip, el joven comentó que llevaba casi dos meses sin presentarse en el metro debido a la carga laboral, pero que decidió regresar para reconectarse con el público, hasta que ocurrió el lamentable hecho.

“De un tiempo para acá siento que este espacio no es el mismo al que estaba acostumbrado, donde me sentía muy querido y compartíamos nuestra cultura latina. A pesar de todo, siempre hay buenas personas. Me quedo con las cosas buenas, incluso en medio de las situaciones difíciles”, señaló.

Finalmente, destacó que su intención no es generar odio ni rencor, sino invitar a la empatía y a la reflexión sobre los actos de intolerancia, promoviendo que la música sea un puente de unión entre todos.

