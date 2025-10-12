Un nuevo hecho se ha viralizado en redes sociales luego de que, a través de un video, se evidenciara cómo un músico colombiano fue víctima de agresión por parte de un ciudadano. El joven, residente en Nueva York, relató que los hechos ocurrieron el pasado 8 de octubre en la estación 74 Street–Roosevelt Avenue, en Queens, mientras interpretaba vallenato con su acordeón, como acostumbra hacerlo desde hace aproximadamente cinco años.

En entrevista con Univisión New York, el artista expresó su decepción, pues considera que ese espacio siempre había sido un lugar seguro para compartir arte y cultura, además de representar la identidad latinoamericana ante el mundo. Aseguró, además, que aún desconoce las razones que motivaron al agresor a atacarlo.

“Sentí una tristeza absoluta porque es un espacio para mí seguro. Ha sido un lugar cultural muy lindo donde siempre comparto con la gente. Llevo casi cinco años haciendo esto y me embargó la tristeza al saber que un sitio tan mío, donde los latinos compartimos, se volviera inseguro”, afirmó el joven.

Alejo Portela narró los hechos en su Instagram. | Foto: Captura de pantalla video de Instagram @alejoportela

Durante la conversación también mencionó que, tras lo ocurrido, inició un proceso de denuncia para que las autoridades tomen las medidas correspondientes y logren identificar al responsable. Manifestó sentirse intranquilo, ya que teme que el lugar deje de ser un espacio seguro para compartir con las personas.

Por su parte, a través de su cuenta de Instagram, el músico publicó un video en el que invitó a la reflexión. Agradeció la solidaridad de quienes se acercaron a verificar su estado y expresó su gratitud hacia todos los que le han brindado apoyo tras el incidente.

En el clip, el joven comentó que llevaba casi dos meses sin presentarse en el metro debido a la carga laboral, pero que decidió regresar para reconectarse con el público, hasta que ocurrió el lamentable hecho.

“De un tiempo para acá siento que este espacio no es el mismo al que estaba acostumbrado, donde me sentía muy querido y compartíamos nuestra cultura latina. A pesar de todo, siempre hay buenas personas. Me quedo con las cosas buenas, incluso en medio de las situaciones difíciles”, señaló.