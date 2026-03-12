Iván Zuleta habló sobre la impactante muerte de su sobrina y expuso detalle

En las últimas horas se conoció la muerte de Daniela Zuleta Gnecco, una adolescente de 15 años que era sobrina del reconocido acordeonero vallenato Iván Zuleta.

El fallecimiento de la menor, ocurrido en la ciudad de Valledupar, Cesar, generó una profunda tristeza entre familiares, amigos y miembros de la comunidad. Por el momento, las autoridades se encuentran a la espera del informe oficial del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, documento que permitirá determinar con exactitud las causas de su muerte.

Según los primeros reportes entregados por medios locales, la joven fue hallada inconsciente dentro de su habitación. Ante la situación, sus familiares decidieron trasladarla de inmediato a la Clínica Erasmo; pese a los esfuerzos del personal médico por reanimarla mediante los protocolos de emergencia, la adolescente llegó al centro asistencial sin signos vitales.

La noticia causó gran impacto entre quienes conocían a la familia Zuleta. Durante el velorio, varias personas observaron al artista visiblemente afectado por la partida de su sobrina. El acordeonero asistió al lugar acompañado por su hermano Fabián, con quien compartió momentos de profundo dolor por la pérdida que enluta a su familia y dejó un ambiente de tristeza entre sus seres cercanos.

No obstante, este 11 de marzo, Iván Zuleta concedió una entrevista a Noticias Caracol, donde contó un poco de este suceso que lo marcó para siempre. El músico fue claro en relatar los hechos, enmarcando cómo encontraron a la joven.

En lo explicado, la menor habría llegado de estudiar y se dirigió a su cuarto, siendo hallada sin signos vitales. Todo parece indicar que sí se trató de un accidente al broncoaspirar, por lo que se espera información oficial de Medicina Legal.

“Daniela llega del colegio, sube a su habitación y se acuesta. Cuando su mamá la va a llamar, aproximadamente a los 40 minutos, estaba llena de vómito por todas partes y al parecer ya no presentaba signos vitales”, dijo al medio.

“El caso está en manos de las autoridades, de Medicina Legal, de la Fiscalía, como debe ser, máxime porque se trata de una menor, y pues tenemos fe en que sean los signos de Dios y hay que respetarlos”, agregó.