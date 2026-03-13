Iván Zuleta protagonizó un fuerte susto en pleno velorio de su sobrina; aclararon cómo se encuentra: “Perdió el conocimiento”

La familia de Iván Zuleta vivió un doloroso episodio días atrás, luego de que se confirmó la muerte de Daniela Zuleta Gnecco, una joven de 15 años que era sobrina del reconocido acordeonero vallenato.

La muerte de la joven, ocurrida en Valledupar, capital del departamento del Cesar, generó una fuerte conmoción entre sus compañeros, amigos y la comunidad. Hasta ahora, las autoridades se encuentran a la espera del informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual permitirá establecer con exactitud la causa del fallecimiento.

Según los primeros reportes difundidos por medios locales, la menor fue encontrada inconsciente dentro de su habitación. Tras descubrir la situación, sus familiares decidieron trasladarla de inmediato a la Clínica Erasmo. No obstante, pese a los esfuerzos del personal médico por reanimarla y aplicar los protocolos de emergencia, la adolescente llegó al centro asistencial sin signos vitales.

Según explicó Iván Zuleta a Noticias Caracol, la menor llegó a su casa, subió a la habitación y unos minutos después fue hallada llena de vómito y sin signos vitales, por lo que corrieron a ayudarla, pero fue imposible.

No obstante, en las últimas horas, el músico fue protagonista de un fuerte susto durante las honras fúnebres de Daniela, ya que requirió atención médica urgente tras una crisis que atravesó.

Iván Zuleta sufrió dolorosa pérdida. Foto: Instagram @vallenatosymasna - @ivan_zuletab / Montaje SEMANA

Aunque todo se basó inicialmente en versiones que especulaban acerca de esto, El Tiempo confirmó la información y verificó si era verdad que el vallenatero había atravesado este episodio.

Según registraron, Juan Rincón Vanegas, jefe de prensa de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, fue quien habló de lo ocurrido y afirmó que sí se presentó un instante de pérdida momentánea del conocimiento en pleno velorio, pero se logró manejar rápidamente.

Iván Zuleta presentó sudor frío y se desmayó, siendo atendido en una vivienda ubicada cerca del cementerio. Con estas declaraciones, se logró establecer que el músico estaba fuera de peligro y que todo se trató de una mala pasada por el dolor que cargaba ante la muerte de su sobrina.

“Está en su casa en estos momentos. Recibió atención médica inmediata y no fue necesario trasladarlo a un centro médico”, citaron sobre lo dicho por la fuente oficial.

El medio apuntó que esta situación ocurrió por el impacto emocional que sufrió Zuleta, quien cargaba con muchos sentimientos tras perder a la niña.

Cabe recordar que, durante el velorio, varias personas fijaron su mirada en el acordeonero, quien se mostraba visiblemente afectado por lo ocurrido con Daniela Zuleta. El músico asistió acompañado por su hermano Fabián, compartiendo momentos de tristeza ante la difícil situación que golpea a su familia.

El momento también conmovió a numerosos usuarios en redes sociales, luego de que circularan videos del velorio. En las imágenes se observa a varios familiares enfrentando el dolor de la pérdida, mientras el artista rompe en llanto y se abraza con sus seres queridos frente a una fotografía de la joven, escena que tocó el corazón de quienes siguieron la historia.