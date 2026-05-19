Penoso penal de Rodrigo Contreras privó a Millonarios de importante triunfo en Brasil: São Paulo celebró

A los 87′ del partido entre São Paulo y Millonarios, este martes 19 de mayo, los embajadores tuvieron un penal a favor. El compromiso iba 1-1, y si Rodrigo Contreras anotaba la pena máxima, el cuadro colombiano se hubiese acercado a una victoria que lo pondría en lo alto del grupo C en Copa Sudamericana. Sin embargo, fue todo lo contrario.

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Contreras quiso cobrar fuerte, al medio y arriba, pero lo terminó enviando a las nubes. Atónitos, él y sus compañeros no lo podían creer. Pocos minutos pasaron después de eso, y finalmente todo acabó en empate 1-1.

¡A LAS NUBES! Millonarios tuvo la chance de remontar el partido, pero Contreras falló el penal ante San Pablo.



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Luciano abrió la cuenta para São Paulo a los ocho minutos de iniciado el encuentro en el estadio Morumbi y la torcida local se preparaba para vivir una fiesta.

Pero a los 80′, cinco minutos después de ingresar como recambio, Jorge Cabezas Hurtado silenció el Morumbi al marcar el empate.

El São Paulo quedó mareado y Millonarios apretó el acelerador en busca de una victoria.

São Paulo vs. Millonarios por la quinta fecha de la fase de grupos en Copa Sudamericana. Foto: AFP

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El Torque, a un paso de la hazaña

El Montevideo City Torque, fundado en 2007 y perteneciente al City Group desde 2017, goleó 4-1 de local a Riestra y lidera un Grupo F en el que solo el Gremio de Porto Alegre puede darle alcance.

Los ciudadanos suman 12 puntos, por siete del equipo del sur de Brasil, que el miércoles recibe en Porto Alegre al Palestino, ya eliminado con dos unidades, al igual que Riestra que se quedó en cuatro puntos.

Este martes, en el Estadio Centenario de Montevideo, el Torque se fue al descanso con ventaja de dos tantos, ambos autogoles.

El primero llegó a los siete minutos tras un grosero error del portero Ignacio Arce, al que se le escapó el balón tras un centro sin pretensiones de Franco Pizzichillo y se metió contra el primer palo.

Trofeo de la Copa Sudamericana. Foto: Getty Images

Pizzichillo también participó del segundo tanto del City Torque a los 28 minutos, ya que un buscapié suyo no pudo ser desviado por Jonatan Goitía que de esa manera anotó el segundo autogol de Riestra.

El atacante Salomón Rodríguez anotó el 3-0 para los Ciudadanos a los 56 minutos y Eduardo Aguero concretó la goleada a los 88′.

Alexander Díaz había descontado para Riestra a los 60 minutos.

*Con información de AFP