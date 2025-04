El elenco que hizo parte de la telenovela Hasta que la plata nos separe, en su primera versión de 2006, dejó una huella imborrable en los espectadores que aún recuerdan varios de sus personajes con emoción, como es el caso de Vicky Parra, ‘La Pajarita’: Interpretada por la actriz Liliana González, quien actualmente tiene un hogar junto al también actor Gary Forero.

Aunque no le gusta hablar mucho sobre su vida privada, en entrevista con En Privado Podcast, decidió abrir su corazón para recordar el oscuro pasado que vivió con una expareja y que calificó como “caótico y angustiante”, pues marcó su vida para siempre.

De acuerdo con su relato, hubo una época de su vida en la que, desafortunadamente, fue víctima de la violencia por parte de un hombre con el que mantuvo una relación sentimental durante cuatro años, luego de separarse de su primer esposo y darse una nueva oportunidad en el amor.

“Yo quería casarme otra vez, tener hijos y una vida estable y sana. Después de mi divorcio encontré a un hombre sano, deportista y que era todo lo que yo quería. Era un hombre juicioso, consentidor y me enamoré perdidamente, tanto que me dejé a mí misma en muchos aspectos. Duramos cuatro años y terminó de una manera no muy chévere”, comentó.

Aunque su relación parecía perfecta al principio, todo cambió después de una larga temporada separados; ella estaba en el extranjero por las grabaciones de un proyecto, mientras él permanecía en Colombia.

Esta situación la describió como una época de incertidumbre, ya que dejó de visitarla, le colgaba las llamadas y no respondía sus mensajes. “Veía que andaba de fiesta. Fue una época muy complicada a nivel emocional y así pasaron muchos meses en esas. Tanto así que yo creía que ya la relación había terminado”.

En medio de todo esto, Liliana conoció a un compañero de trabajo de nacionalidad argentina que le coqueteaba y empezaron a hablar sin ningún compromiso. “Me invitaba a salir, me hacía reír y me distraía, porque yo la estaba pasando muy mal. Imagínate, estaba sola en otro país”.

No obstante, al cabo de unos días la actitud de su exnovio cambió y planearon reencontrarse para retomar sus planes como pareja, sin imaginar que sería una decisión equivocada.

“Un día, de la nada, me dice que va a ir a visitarme y yo súper feliz porque pensaba que iba a recuperar mi relación. En ese momento yo le dije al argentino, con el que estaba empezando a salir, que mi novio iba a venir y pues él sabía perfectamente todo el rollo. Cuando mi novio llegó yo lo recibí con flores y de todo en el aeropuerto, luego fuimos a mi casa, cenamos y entré a bañarme”, contó.

Al salir de la ducha, la actriz se dio cuenta que él había leído un correo que le había escrito el argentino, por lo que su exnovio “se transformó en una persona que nunca había visto. Le salió una agresividad impresionante. Me empezó a gritar, insultar, ofender y me empujó con un golpe, entonces caí contra un transformador que había en una pared. Ahí me di un golpe en la cara y de inmediato se me hinchó el ojo, y yo al otro día grababa a las 7 de la mañana porque era la protagonista”.