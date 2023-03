Liliana González, actriz de ‘Hasta que la plata nos separe’, reveló algunas malas experiencias que ha vivido con sus colegas

En entrevista con Diva Rebeca en la plataforma YouTube, la actriz Liliana González, quien hizo parte del elenco de ‘Hasta que la plata nos separe’, versión 2006 del Canal RCN, reveló algunas situaciones incómodas que ha debido soportar con algunos de sus colegas en medio de algunas producciones.

“Hacerte embarradas en la escena, no me daban los pies, me desconcentraban, me clavaban uñas en el escenario, me quitaban los textos, se paraban en frente para que no me vieran. No sabía que había actores que tenían estas mañas, pero cuando uno se tiene que defender de alguna forma, pero es duro tener proyectos con personas así”, dijo la actriz en su entrevista

González es uno de los personajes más icónicos de las novelas colombianas. - Foto: Foto tomada de Instagram @lilianagonzalezactriz

Así mismo, Liliana González recordó un hecho divertido cuando duró al aire tres días con la telenovela ‘Valentino, el argentino’.

“Me agarró recién operada de una liposucción, estaba con efecto de la anestesia, maluca. Yo llamando y nadie sabía nada. Piensa en mi posoperatorio, además. Me dio muy duro”, dijo la artista en la entrevista con Diva Rebeca.

La actriz ha participado en varias producciones. - Foto: Foto tomada de Instagram @lilianagonzalezactriz

En días pasados, la actriz, que también hizo parte de la serie La nocturna, decidió hacer un ‘story time’ de una terrible experiencia que vivió con una mujer que trabajaba para ella en las labores del hogar. De acuerdo con sus declaraciones en TikTok, la empleada era considerada como un miembro de su familia, pues llevaba más de 10 años trabajando en su casa.

“Resulta que nosotros llevábamos más o menos diez años con esta mujer y yo la quería un montón. Primero porque su eficiencia era brutal, desde la comida más espectacular del mundo hasta hacer todas las funciones, y todas hacerlas bien. Empecé a notar cositas que nunca les di importancia, como que los zapatos se me desaparecían y yo preguntaba y al tiempo volvían a aparecer, como si estuviera refundido y ya. Todo era tan perfecto que ni siquiera le metía malicia; confiaba en ella”, relató.

No obstante, en una ocasión, todo empezó a ponerse peor porque su esposo vio en redes una foto de la empleada y pensó que era Liliana González, pues estaba luciendo un outfit igual a uno que ella tenía, por lo que la actriz expresó: “Era mi empleada, pero la ropa que tenía era una pinta mía, por eso él se confundió de primerazo… Unos días después le hicimos el reclamo y entonces se molestó y dijo que era el colmo que nadie más pudiera tener la ropa que yo tenía, que era una casualidad, que su hermana se la había prestado”.

Por esa razón, la actriz le pidió a la empleada que para creer en su historia le pidiera de nuevo a su hermana las prendas y que se las llevara para confirmar y aunque la señora le dijo que sí, pasó un buen tiempo y nunca se las mostró.

La actriz Liliana González también hizo parte de la serie La nocturna. - Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: lilianagonzalezactriz

De nuevo lo dejaron pasar, pero luego hubo otro problema por el que decidieron despedir a la señora. Sin embargo, algunas semanas después, decidieron volver a llamarla porque era una gran ayuda y su trabajo era bueno.

No obstante, en medio de esa recontratación la actriz expresó: “de repente abro redes y veo en su Instagram una foto desde mi habitación, con la cama de nosotros detrás y vestida con mi ropa, o sea, no quiero imaginarme qué más hizo, que más se puso, qué más usó. No la volvimos a contratar, le dije que había visto esas fotos y que tenía mi ropa. Me contestó evadiéndome y nunca más volví a hablar con ella”.