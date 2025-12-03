Suscribirse

GENTE

Reconocida actriz expuso el elevado valor que le cobraron por una bandeja paisa: “¿Qué le pasó a Medellín?”

La colombiana compartió la experiencia que vivió en un municipio de Antioquia.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

3 de diciembre de 2025, 11:05 p. m.
Liliana González contó mala experiencia que vivió en Medellín por elevado costo en el plato
Liliana González contó la mala experiencia. | Foto: Instagram @laredcaracol

En varias ocasiones, el país se ha visto envuelto en casos en que los turistas se quejan por los elevados costos al momento de visitar diferentes lugares y la mayoría de veces estos se ha conocido que ocurre cuando van a las playas o entran a restaurantes donde no les proporcionan los precios desde el inicio.

Sin embargo, una nueva situación se presentó en el departamento de Antioquia, que fue expuesta por una actriz colombiana, lo que generó todo tipo de reacciones por parte de los usuarios.

Liliana González, recordada por su papel en la versión original de la telenovela Hasta que la plata nos separe, compartió a través de sus redes sociales que quiso ir a comer y la cuenta de lo que le terminó pagando fue elevada.

En la primera historia comentó que hace más de dos años no iba a Medellín, por lo que junto con la persona con la que se encontraba quería almorzar algo típico de la ciudad en Envigado, municipio en el que estaba realizando unas diligencias personales.

Cuando vemos el valor de la bandeja paisa, dijimos ‘¿qué?’ Pero, en la foto se veía muy grande”, dijo en la primera parte, explicando que preguntó por el tamaño del plato y pensó que alcanzaba para dos personas, lo cual le pareció perfecto para compartir.

Cuando llega, era una bandejita normal, no muy grande, el chicharrón estaba grande, pero ¿80 mil pesos? 80 mil. Cuando eso en cualquier otro restaurante de otra ciudad, cuesta máximo, máximo 40 mil y además, cada limonada, a diez mil. O sea un almuerzo con dos limonadas, terminamos pagando como 110 mil pesos. ¿Qué le pasó a Medellín?”, comentó.

La historia de la mujer fue publicada por un medio de entretenimiento y los usuarios mostraron su indignación por lo sucedido, incluso aprovecharon para contar anécdotas similares e hicieron chiste que si así es ahora como sería si tuviera mar.

“Definitivamente que le pasó a Medellín, el turismo y abrir las puertas al extranjero, esto será insostenible”; “mija, le fue bien, yo hoy con mi papá en Santa leña, 2 jugos de mandarina, una empanada de carne y un pastel de 3 quesos $80.400”; “espere que le pongan mar”; “Colombia en general en cualquier ciudad está por las nubes. Yo estoy sorprendida, es algo muy loco. Lo que antes se conseguía en 10 mil ya cuesta 60 mil y 80 mil. Hace poco fui a comprar un paquete de papita y me cobraron 13 mil”, entre muchos más.

