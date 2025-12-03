Suscribirse

"Es mejor besar una chancleta": Sebastián Vega contó cuál fue su peor beso y la situación que le generó problema con un colega

El modelo habló del momento que más le ha causado incomodidad con una actriz.

3 de diciembre de 2025, 9:29 p. m.
Sebastián Vega es un actor colombiano que inició su carrera en la televisión desde muy temprana edad, en la reconocida novela Padres e hijos, donde interpretó a Emilio y cautivó al público con su talento, lo que le permitió continuar construyendo su trayectoria actoral.

El bumangués participó en otras producciones destacadas, como A mano limpia, con la cual obtuvo mayor reconocimiento y siguió consolidándose en la industria. No obstante, desde hace un tiempo incursionó en las redes sociales, donde crea contenido junto a otros creadores y en compañía de su pareja.

Sebastián Vega contó cuál fue su peor beso

En una reciente entrevista con La Kalle, Vega habló de su profesión y confesó que, aunque actuó con mujeres consideradas entre las más bellas del país, como Lina Tejeiro, Johanna Fadul y Julieth Restrepo, los besos en la industria no le gustan; incluso hizo un gesto de disgusto al mencionarlo. Cuando los locutores le preguntaron cuál había sido su peor beso, el también director se rio y dijo que no quería responder; sin embargo, contó que con esa actriz repasaba las líneas antes de grabar y que, al estar en escena, el momento del beso le generaba una sensación de incomodidad.

Es incómodo, es mejor besar una chancleta. O sea, de verdad, el beso de actuación, a uno le toca actuar, que es delicioso, qué belleza”, agregó, dejando claro que ninguno de los que le ha tocado dar han sido buenos.

Además, confesó que duró tres años en una relación amorosa con Lina Tejeiro después de que se acabará la telenovela y que desde ese momento ha preferido no mezclar lo personal con lo laboral.

Situación que le generó problema a Sebastián Vega con una colega

Durante la misma conversación, Sebastián comentó que cuando estaba iniciando su carrera y recién salió de la producción de Padres e hijos, tuvo una situación con un colega que después le provocó problemas más adelante.

Aunque no quiso entrar en detalles ni mencionar su nombre, contó que, durante una despedida, esa persona le preguntó si consumía sustancias psicoactivas, a lo que él respondió que solo bebía y fumaba cigarrillo.

“Ay, qué estúpido”, fue la frase que recibió tras decirle que no tenía, y agregó que aquella situación hizo que el personaje tuviera un “raye” con él más adelante; cuando se cruzaban, lo miraba de mala manera. Sin embargo, Vega aseguró que nunca entendió cuál había sido el problema y decidió no prestarle atención.

