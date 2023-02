Liliana González, actriz de ‘Hasta que la plata nos separe’, descubrió lo que hacía su empleada cuando no estaba

La recordada ‘pajarita’ de la telenovela Hasta que la plata nos separe, versión 2006 del Canal RCN, interpretada por la actriz Liliana González es uno de los personajes más icónicos de las novelas colombianas, y por supuesto, quien le dio vida al papel se convirtió en una de las actrices más queridas.

Aunque la famosa no volvió a tener grandes personajes como ese, en redes sociales, González sigue siendo muy activa, y allí cuenta con miles de seguidores que constantemente interactúan con ella y le muestran su admiración.

Pues bien, recientemente, la actriz, que también hizo parte de la serie La nocturna, decidió hacer un ‘story time’ de una terrible experiencia que vivió con la señora que trabajaba para ella en las labores del hogar. De acuerdo con sus declaraciones en TikTok, la empleada era considerado como un miembro de su familia pues llevaba más de 10 años trabajando en su casa.

“Resulta que nosotros llevábamos más o menos diez años con esta mujer y yo la quería un montón. Primero porque su eficiencia era brutal, desde la comida más espectacular del mundo hasta hacer todas las funciones, y todas hacerlas bien. Empecé a notar cositas que nunca les di importancia, como que los zapatos se me desaparecían y yo preguntaba y al tiempo volvían a aparecer, como si estuviera refundido y ya. Todo era tan perfecto que ni siquiera le metía malicia; confiaba en ella”, relató.

No obstante, en una ocasión, todo empezó a ponerse peor porque su esposo vio en redes una foto de la empleada y pensó que era Liliana González, pues estaba luciendo un outfit igual a uno que ella tenía, por lo que la actriz expresó: “Era mi empleada, pero la ropa que tenía era una pinta mía, por eso él se confundió de primerazo… Unos días después le hicimos el reclamo y entonces se molestó y dijo que era el colmo que nadie más pudiera tener la ropa que yo tenía, que era una casualidad, que su hermana se la había prestado”.

Liliana Gonzalez, actriz de 'Hasta que la plata nos separe' - Foto: Instagram @lilianagonzalezactriz

Por esa razón, la actriz le pidió a la empleada que para creer en su historia le pidiera de nuevo a su hermana las prendas y que se las llevara para confirmar y aunque la señora le dijo que sí, pasó un buen tiempo y nunca se las mostró.

De nuevo lo dejaron pasar, pero luego hubo otro problema por el que decidieron despedir a la señora. Sin embargo, algunas semanas después, decidieron volver a llamarla porque era una gran ayuda y su trabajo era bueno.

No obstante, en medio de esa recontratación la actriz expresó: “de repente abro redes y veo en su Instagram una foto desde mi habitación, con la cama de nosotros detrás y vestida con mi ropa, o sea, no quiero imaginarme qué más hizo, que más se puso, qué más usó. No la volvimos a contratar, le dije que había visto esas fotos y que tenía mi ropa. Me contestó evadiéndome y nunca más volví a hablar con ella”.

La reconocida empresaria de las queratinas e influenciadora Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia habló recientemente sobre sus trabajadores y la atención de ellos hacia algunos de sus clientes.

En una dinámica de preguntas de Instagram, a la joven le cuestionaron “la presentación personal de los estilistas” que atienden y aplican sus productos de alisado en el cabello, ante lo cual afirmó: “Huy, no me diga eso. Yo, sin embargo, les voy a decir. He visto que llegan bien presentaditos, sus zapatos, las uñas, el cabello, el uniforme. Sin embargo, les voy a decir (dijo entre risas). Pero tú sabes que manejar personal... ¡Ay mari**!”.

Otro usuario afirmó: “No me gustó ir a una peluquería y escuchar a los estilistas quejarse de su trabajo”. Por lo cual, la dueña del negocio manifestó: “Yo siento que hay que valorar muchísimo el trabajo. Hay personas que, desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, (se están) ganando 30.000 pesos. Yo, por cada keratina, les pago 50.000, lo normal, la keratina vale 180.000 …”.

De paso, la joven aprovechó para hacer cuentas sobre el porcentaje que se le va en insumos, mano de obra e impuestos: “Los 50 de la queratina, los 40 de la porción, la luz, el agua, lo que toca darle a la Dian; que es más del 19 % que sumaría un 33 %”.

La joven es empresaria de queratinas y con ello salió adelante. - Foto: Instagram: @epacolombia

Hay que valorarlo, poco o mucho, uno tiene que valorarlo. Tal vez, a veces, mi equipo no valora mi trabajo, pero sé que algún día lo van a valorar, porque está superescaso y hay gente que no valora. Cuando tú tengas empresa, vas a saber lo que es tener que pagar tantos insumos y saber que te tienes que enfrentar a tantas entidades”.

Epa Colombia se defendió ante críticas por su queratina. Foto: Instagram @epa_colombia Getty Images. Montaje SEMANA. - Foto: Foto: Instagram @epa_colombia Getty Images. Montaje SEMANA.

Cabe mencionar que de acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) - revelados el 31 de enero- para el mes de diciembre de 2022, la tasa de desempleo del total nacional fue 10,3 %, mientras que en el mismo mes de 2021 fue 11,1 %.