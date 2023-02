Epa Colombia lanzó pulla a sus trabajadores: “hay que valorar el trabajo”

La reconocida empresaria de las queratinas e influenciadora Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia habló recientemente sobre sus trabajadores y la atención de ellos hacia algunos de sus clientes.

En una dinámica de preguntas de Instagram, a la joven le cuestionaron “la presentación personal de los estilistas” que atienden y aplican sus productos de alisado en el cabello, ante lo cual afirmó: “Huy, no me diga eso. Yo, sin embargo, les voy a decir. He visto que llegan bien presentaditos, sus zapatos, las uñas, el cabello, el uniforme. Sin embargo, les voy a decir (dijo entre risas). Pero tú sabes que manejar personal... ¡Ay mari**!”.

Otro usuario afirmó: “No me gustó ir a una peluquería y escuchar a los estilistas quejarse de su trabajo”. Por lo cual, la dueña del negocio manifestó: “Yo siento que hay que valorar muchísimo el trabajo. Hay personas que, desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, (se están) ganando 30.000 pesos. Yo, por cada keratina, les pago 50.000, lo normal, la keratina vale 180.000 …”.

De paso, la joven aprovechó para hacer cuentas sobre el porcentaje que se le va en insumos, mano de obra e impuestos: “Los 50 de la queratina, los 40 de la porción, la luz, el agua, lo que toca darle a la Dian; que es más del 19 % que sumaría un 33 %”.

La joven es empresaria de queratinas y con ello salió adelante. - Foto: Instagram: @epacolombia

Hay que valorarlo, poco o mucho, uno tiene que valorarlo. Tal vez, a veces, mi equipo no valora mi trabajo, pero sé que algún día lo van a valorar, porque está superescaso y hay gente que no valora. Cuando tú tengas empresa, vas a saber lo que es tener que pagar tantos insumos y saber que te tienes que enfrentar a tantas entidades”.

Epa Colombia se defendió ante críticas por su queratina. Foto: Instagram @epa_colombia Getty Images. Montaje SEMANA. - Foto: Foto: Instagram @epa_colombia Getty Images. Montaje SEMANA.

Cabe mencionar que de acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) - revelados el 31 de enero- para el mes de diciembre de 2022, la tasa de desempleo del total nacional fue 10,3 %, mientras que en el mismo mes de 2021 fue 11,1 %.

La crítica de Epa Colombia

Vale recordar que fue gracias al apoyo de diferentes personas que la empresa de Epa creció y ofreció empleo a cientos de personas. Incluso, la influencia de Epa Colombia ha hecho eco en el mundo de la farándula, pues las queratinas que ella comercializa las han utilizado reconocidos rostros, como la actriz Johanna Fadul o la creadora de contenido Cintia Cossio.

Epa Colombia y Cintia Cossio hicieron negocios - Foto: Instagram @epa_colombia

Hace unas semanas, la empresaria se refirió a una de sus colegas. Al parecer, se trató de la empresaria antioqueña Luisa Chimá. En fragmentos de video quedó consignada una crítica que Epa Colombia lanzó a otra empresaria por sus ofertas de trabajo, puesto que para la también influenciadora no estuvo de acuerdo con supuestas vacantes en donde el salario es de solo un millón de pesos.

“No quiero entrar en polémica ni en discusiones, pero eso me persigue; yo soy miel para todo eso, hasta para que me roben. Bueno, mi amor, te quiero contar lo siguiente: por ahí vi una empresaria, superexitosa, diciendo que sí hay trabajo, necesito tales y tales personas, estoy pagando, Dios mío, el mínimo, que un millón de pesitos... Tú sabes quién es la empresaria, la que vende cientos de miles de millones en los influenciadores, modelos”, dijo Epa Colombia.

Luego de esto, la empresaria de queratinas adjuntó las que serían las pruebas de las ofertas de trabajo con los respectivos montos de dinero y continuó con su discurso.

“Yo no quiero entrar en polémica, pero me da rabia ver eso. Uno tiene que pensar primero en el equipo de trabajo, antes de toda esa publicidad (...) Yo antes de invertirle tantos de cientos de millones a tantas famosas, pues, amiga, tengo que pensar primero en mi equipo de trabajo. Hay que pagarle bien al empleado”, agregó la también creadora de contenido.

De igual modo, la joven se refirió a lo difícil que es comenzar un negocio en Colombia. Según sus declaraciones, “emprender es muy difícil porque acá todo es con palanca (...) y como se subió los arriendos, la comida y el mínimo, igualito, no amiga”, manifestó Daneidy Barrera Rojas.