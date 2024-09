Yina Calderón aclaró si ‘se metió’ en la relación de Legarda y Luisa Fernanda W: “Qué pecado que está muerto”

Hace algunas semanas, la ex Protagonista de Nuestra Tele Yina Calderón se volvió tendencia en redes sociales. A través de una transmisión en vivo que hizo junto a Epa Colombia, afirmó que tuvo una relación con Fabio Legarda, artista de música urbana que perdió la vida en el año 2019 luego de ser impactado por una bala en un intento de robo en la ciudad de Medellín.

Como era de esperarse, esto no fue del gusto de Yina Calderón, quien aprovechó una reciente entrevista para hacer algunas aclaraciones al respecto y contar algunos detalles de su historia de amor.

¿Qué pasó entre Yina Calderón y Legarda?

En conversación con Los Enredados , un nuevo formato digital de entretenimiento del Canal Caracol, la empresaria y creadora de contenido quiso aclarar la razón por la que su relación con el intérprete de Otra Vez y Nutella no habría tenido los resultados esperados.

“Si tú me preguntas, las cosas no funcionaron entre Legarda y yo porque yo tomaba mucho, eso fue en el año en el que él estaba muy pegado en Perú”.

“No mi amor, él conoció a Luisa Fernanda en el reality ( MasterChef Celebrity ) o bueno, no sé, pero cuando estaba conmigo, Luisa Fernanda... Incluso, una vez mi mamá me sacó del baño con palo de escoba. Nosotros nos encerramos en el baño. Ay, qué pecado que está muerto”, dijo entre risas.

¿Epa Colombia creyó la historia de Yina Calderón?

Epa Colombia, quien estuvo presente en la transmisión en la que se habló del supuesto noviazgo entre Yina y Legarda, también hizo parte de la entrevista del Canal Caracol y confesó que, pese a los detalles que se han relatado, no está convencida de que la exprotagonista haya mantenido una relación con el fallecido artista.

“No, la verdad es que yo no creo, a mí me dijeron ‘ni la Epa le creyó'. Pero toca es que salga Itza Primera y Dejota porque uno no cree, porque ellos son los que estaban ahí al lado y como dicen que Yina habla tanto”, mencionó Epa.