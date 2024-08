Yina Calderón “juró” que fue novia de Legarda; confesó si tuvieron encuentros íntimos

Yina Calderón habló de su relación con Legarda y dio detalles sobre su noviazgo

Yina Calderón se destapó sobre supuesta relación con Giovanny Ayala; ventiló particular recuerdo: “Por eso no lo perdono”

“Lo juro por la virgen, mi hermana está de testigo, mi mamá me lo sacaba con un palo de escoba de la casa. Se lo juro por la Virgen de Guadalupe, ¿para qué me voy a poner a inventar eso? Es más, Dejota, que era su productor en ese momento, y la otra peladita sabían”.

¿Yina Calderón tuvo encuentros íntimos con Legarda?

En medio de su relato y al ver que no muchas personas le estaban creyendo, Yina afirmó que ha estado con varias personalidades de la farándula. Si embargo, pese a su cercanía con el reconocido artista, no habrían llegado a tener relaciones, ya que sus fans se interesaron por conocer esta información.

“Yo me he comido a manes divinos. No, pero a Legarda yo no me lo comí, yo a Legarda no le hice la vuelta”.