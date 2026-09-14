Parranda con Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí provocó sanción contra dos dragoneantes del Inpec

El 8 de abril de 2026, los dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) Juan Camilo Goéz David y Nairo Vargas Rubio pasaron por alto hacer las anotaciones y los registros de ingreso de la agrupación musical del cantante vallenato Nelson Velásquez a las instalaciones de la cárcel La Paz, en Itagüí.

Cinco meses después de que omitieron sus funciones de control y registro en ese establecimiento carcelario del departamento de Antioquia, la Procuraduría General de la Nación los suspendió e inhabilitó por seis meses.

Guardias del Inpec confiesan que reclusos de la parranda con Nelson Velásquez en Itagüí han recibido “garantías” del Gobierno

Incumplir el deber de registrar en la minuta los ingresos a esa prisión fue un acto calificado por la Procuraduría como grave, cometido a título de culpa. Por eso, durante el juicio disciplinario quedó establecido que la conducta de los funcionarios públicos trascendió el ámbito social, al generar desconfianza de la ciudadanía en el funcionamiento del Estado, especialmente del Inpec.

Goéz David y Vargas Rubio confesaron su error en medio de la etapa de instrucción de este proceso disciplinario, por lo que la Regional de Juzgamiento de Antioquia aplicó una reducción a la sanción final. El proceso contra los demás involucrados seguirá en la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia.

Las “garantías” del gobierno Petro

La confesión de los dragoneantes dejó al descubierto que el gobierno del expresidente Gustavo Petro habría ofrecido una serie de “garantías” a los reclusos en esa cárcel, donde se adelantó la mesa de paz urbana de Antioquia con los principales cabecillas de las bandas criminales en la región.

El guardia Nairo Vargas Rubio confesó en medio del proceso que en la cárcel de Itagüí los presos “intimidan o manipulan” a los custodios por su alto perfil criminal, pero terminó advirtiendo que “ellos (...) están en un proceso de paz con el gobierno. El gobierno les ha dado ciertas garantías como para visitas extras, ingreso de alimento; entonces, ya es rutina que a ellos les autorizan”.

Ese proceso era liderado por la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, quien cumplió su rol como representante del gobierno Petro para negociar con los cabecillas de las bandas que sembraban el terror en el Valle de Aburrá.