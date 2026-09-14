Zozobra en Cali tras los tres temblores de esta tarde: varias edificaciones fueron evacuadas, incluso en el centro de la ciudad

La zozobra se apoderó de varias zonas de Cali este lunes, 14 de septiembre, luego de tres nuevos movimientos telúricos ocurridos en un lapso de seis minutos, según lo reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El primero se los sismos, según el SGC, fue a las las 3:02 p. m. con epicentro en Istmina, Chocó.

La magnitud de ese movimiento telúrico fue de 4.9., con una profundidad de 39 km.

Temblor de 4,9 en la escala de Richter de este lunes, 14 de septiembre, con epicentro en Istmina, Chocó. Foto: Servicio Geológico Colombiano

Tan solo dos minutos después, a las 3:04 p. m., el SGC reportó otro sismo en Istmina, Chocó, esta vez de magnitud 4.1, con una profundidad de 41 km.

Y cuatro minutos después, a las 3:08 p. m., un temblor de 4.4, a una profundidad de 40 km, también en Istmina.

Así quedaría el nuevo Chocó que plantean tras la tragedia del terremoto: las grandes obras se harán en cinco frentes

SEMANA habló con Jaison Mosquera Sánchez, alcalde de Istmina, quien reportó que el miedo por un nuevo terremoto tiene a su población en medio de la zozobra.

Además, que una de las edificaciones que había sido afectada en el terremoto del 10 de agosto y que había sufrido grandes afectaciones terminó de caerse.

“Estamos enviando personal a las zonas rurales para verificar qué más pudo haber pasado, pero por ahora es solo eso. No hay personas heridas”, dijo el mandatario.

Terremoto en Colombia: la cifra que sigue sin disminuir y preocupa a miles de familias

En Cali, hubo evacuaciones preventivas en el centro, en la Universidad Santiago de Cali y en otras zonas de esa ciudad, que resultó gravemente afectada con el movimiento telúrico del 10 de agosto, que tuvo 7,4 en la escala de Richter.

Incluso, la Secretaría de Movilidad informó que mantendrá cierres preventivos en varios puntos del sur de la ciudad, por ejemplo entre las calles 5 con carreras 56 y 57, la calle 3 con carreras 56 y 57, la calle 8 con carrera 47, y el sector de la Clínica Oftalmológica.

¿Arriendos se disparan tras el terremoto? Estas son las ciudades donde más buscan vivienda

En esos lugares aún hay riesgo para algunas edificaciones que resultaron afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.