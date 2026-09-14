Zozobra en Cali tras los tres temblores de esta tarde: varias edificaciones fueron evacuadas, incluso en el centro de la ciudad

La zozobra se apoderó de varias zonas de Cali este lunes, 14 de septiembre, luego de tres nuevos movimientos telúricos ocurridos en un lapso de seis minutos, según lo reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).
Evacúan el centro de Cali y otros sectores de esa ciudad luego de los tres nuevos sismos de esta tarde. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/6pK5Q9YGFG— Revista Semana (@RevistaSemana) September 14, 2026
El primero se los sismos, según el SGC, fue a las las 3:02 p. m. con epicentro en Istmina, Chocó.
La magnitud de ese movimiento telúrico fue de 4.9., con una profundidad de 39 km.
Tan solo dos minutos después, a las 3:04 p. m., el SGC reportó otro sismo en Istmina, Chocó, esta vez de magnitud 4.1, con una profundidad de 41 km.
Y cuatro minutos después, a las 3:08 p. m., un temblor de 4.4, a una profundidad de 40 km, también en Istmina.
SEMANA habló con Jaison Mosquera Sánchez, alcalde de Istmina, quien reportó que el miedo por un nuevo terremoto tiene a su población en medio de la zozobra.
Además, que una de las edificaciones que había sido afectada en el terremoto del 10 de agosto y que había sufrido grandes afectaciones terminó de caerse.
“Estamos enviando personal a las zonas rurales para verificar qué más pudo haber pasado, pero por ahora es solo eso. No hay personas heridas”, dijo el mandatario.
En Cali, hubo evacuaciones preventivas en el centro, en la Universidad Santiago de Cali y en otras zonas de esa ciudad, que resultó gravemente afectada con el movimiento telúrico del 10 de agosto, que tuvo 7,4 en la escala de Richter.
Incluso, la Secretaría de Movilidad informó que mantendrá cierres preventivos en varios puntos del sur de la ciudad, por ejemplo entre las calles 5 con carreras 56 y 57, la calle 3 con carreras 56 y 57, la calle 8 con carrera 47, y el sector de la Clínica Oftalmológica.
En esos lugares aún hay riesgo para algunas edificaciones que resultaron afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.