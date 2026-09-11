Emotivo evento en el que Abelardo De La Espriella entregó las primeras casas a damnificados del terremoto en el Eje Cafetero

El presidente Abelardo De La Espriella lideró este viernes, 11 de septiembre, la primera entrega de casas en el Eje Cafetero a familias afectadas por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

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Un emotivo evento, en el que el mandatario expresó que su misión dentro del Gobierno es resolver con hechos las necesidades de los colombianos, en especial por la tragedia que dejó el fuerte sismo.

“A Quimbaya no vine a pronunciar discursos estériles ni promesas en papel: vine a cumplir con techos dignos y soluciones reales para las familias que sufrieron la pérdida total de su patrimonio”, dijo el jefe de Estado en un mensaje que publicó en s cuenta personal de X.

Y agregó: “Lideré personalmente esta entrega de viviendas en el Eje Cafetero porque mi Gobierno se ejerce en el territorio, de frente y al lado de los ciudadanos”.

“Escuchar la entereza de una mujer que vio caer su casa dos veces y que hoy tiene en sus manos las llaves de su nuevo hogar reafirma el rumbo: cada lágrima y cada abrazo de nuestra gente nos compromete a seguir trabajando sin descanso.Reconstruir a Colombia significa devolverle la tranquilidad y la grandeza a cada hogar colombiano”, anotó el jefe de Estado.

En otro de los apartes del discurso que dio el presidente, expresó que su administración está evaluando los mecanismos necesarios para poder reducir el valor del IVA para los tiquetes aéreos en las zonas afectadas por el terremoto para reactivar la economía.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que se analiza reducir el IVA de los tiquetes aéreos en las zonas afectadas por el terremoto. Además, pidió a su gabinete pasar fin de año en el Eje Cafetero para incentivar el turismo. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/oGYQQJqXnx — Revista Semana (@RevistaSemana) September 11, 2026

“El Gobierno, quiero decirles, además está estudiando la posibilidad de reducir los tiquetes aéreos, el IVA de esos tiquetes aéreos, desde y hacia las zonas golpeadas por el terremoto, para facilitar la llegada de visitantes como un incentivo muy especial para esta zona”, afirmó el presidente De La Espriella.

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Y concluyó: “Estamos revisando el impacto fiscal, pero tengo toda la intención de hacerlo. Si nosotros bajamos el IVA de los tiquetes para el Eje Cafetero, se nos va a llenar de turismo aquí”.