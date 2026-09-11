Natalia Ponce de León entró oficialmente al Gobierno de Abelardo De La Espriella: “Bienvenida al equipo”; estas serán sus funciones

Se siguen conociendo nuevos integrantes del Gobierno De La Espriella, en especial frente a su política exterior. En esta oportunidad, se oficializó el ingreso al equipo de trabajo de Natalia Ponce de León.

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De acuerdo con el embajador designado de Colombia en España, Carlos Felipe Mejía, Ponce de León hará parte de la oficina de esa embajada en temas culturales, académicos y de derechos humanos.

“¡Qué orgullo contar en nuestro equipo de la Embajada de Colombia en España con Natalia Ponce de León! Una colombiana extraordinaria, ejemplo de valentía, superación, amor y perdón; referente mundial en la defensa de los derechos de las mujeres”, expresó Mejía en sus redes sociales.

También indico: “Natalia liderará desde nuestra embajada los temas culturales, académicos y de derechos humanos. Su luz, experiencia y compromiso ayudarán a dejar muy en alto el nombre de Colombia. ¡Bienvenida al equipo, Natalia!”.

Por otro lado, esta semana se conoció que María Consuelo Araújo presentó credenciales al Gobierno de Donald Trump, para asumir funciones como nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos.

Sobre ese trámite diplomático, la cuenta oficial de la Embajada de Colombia en EE. UU. expresó: “Su llegada coincide con el comienzo de una nueva era en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, marcada por una cooperación más estrecha, una confianza renovada y objetivos compartidos”.

“Desde Washington, la embajadora Araújo trabajará en coordinación con el canciller Omar Bula y la Cancillería para avanzar en esta agenda bilateral”, señaló la embajada.

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A su turno, María Consuelo Araújo indicó: “Llego a Washington para asumir, por designación del presidente Abelardo De La Espriella, una responsabilidad de la mayor importancia para Colombia: conducir nuestra relación con Estados Unidos en un momento de confianza renovada y oportunidades para ambos países”.