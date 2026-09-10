María Consuelo Araújo presenta credenciales para su nuevo cargo como embajadora en EE. UU.

La embajadora María Consuelo Araújo Castro presentó las copias de estilo de sus cartas credenciales a la embajadora Monica Crowley, jefa de Protocolo de los Estados Unidos.

Omar Bula posesionó a María Consuelo Araújo como embajadora en EE. UU. y a Mauricio Gaona como representante ante la ONU

“Su llegada coincide con el comienzo de una nueva era en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, marcada por una cooperación más estrecha, una confianza renovada y objetivos compartidos”, dice el comunicado.

“Desde Washington, la embajadora Araújo trabajará en coordinación con el canciller Omar Bula y la Cancillería para avanzar en esta agenda bilateral”, dice el texto.

La embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo Castro, presentó las copias de estilo de sus cartas credenciales a la embajadora Monica Crowley, jefa de Protocolo de los Estados Unidos (@US_Protocol). pic.twitter.com/AtQV3oRcte — Embassy of Colombia in the United States (@ColombiaEmbUSA) September 10, 2026

La nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos tuvo la oportunidad de hacer unas breves declaraciones, en las que mencionó la reciente visita de Marco Rubio, secretario de Estado, a Barranquilla.

“Llego a Washington para asumir, por designación del presidente Abelardo De La Espriella, una responsabilidad de la mayor importancia para Colombia: conducir nuestra relación con Estados Unidos en un momento de confianza renovada y oportunidades para ambos países”, expresó Araujo.

“Mi mandato es convertir esa confianza en resultados concretos, y los acuerdos alcanzados esta semana en Barranquilla ofrecen una hoja de ruta para avanzar en ese propósito: impulsar la reconstrucción y la recuperación económica de Colombia, promover el comercio y la inversión, y fortalecer nuestra seguridad compartida y la estabilidad regional”, concluyó.