Un hombre experto en fuerzas especiales llega a comandar la División de Asalto Aéreo del Ejército

Una de las unidades estratégicas para el Ejército y para el gobierno de Abelardo De La Espriella es la División de Asalto Aéreo.

La unidad es la encargada de la movilidad aérea de las tropas en todo el territorio nacional. La División Aérea cuenta con nuevo comandante.

Ceremonia en el fuerte militar de Tolemaida durante la transmisión de mando del nuevo comandante de la División de Asalto Aéreo. Foto: Ejército

Se trata del general Yor William Cotua Muñoz, quien tiene más de 30 años de servicios en la institución. El alto oficial venía de ser comandante de la Cuarta División en el suroriente colombiano.

En las últimas horas Cotua recibió el mando de la aviación de Ejército de las manos del general Carlos Alberto Padilla Cepeda.

Cotua se ha desempeñado en cargos de gran responsabilidad en diferentes unidades, ocupando posiciones estratégicas, como jefe de operaciones de la Brigada de Comandos, segundo comandante y jefe de Estado Mayor en unidades de fuerzas especiales, y comandante del Regimiento de Fuerzas Especiales N.° 1. Así mismo, fue jefe de Estado Mayor de la División de Fuerzas Especiales y agregado militar en Washington.