La Embajada de Estados Unidos en Colombia confirmó la llegada de Hugo Guevara como nuevo encargado de Negocios, el funcionario que encabezará la misión diplomática en Bogotá mientras Washington designa a un nuevo embajador.

El relevo se produce tras la salida de , quien finalizó su misión conforme a las rotaciones habituales del Departamento de Estado.

#Mundo | La Embajada de Estados Unidos en Bogotá anunció la llegada de Hugo Guevara como nuevo Encargado de Negocios, quien asumirá el liderazgo de la misión diplomática en el país. Guevara reemplaza a Jarahn Hillsman, quien culmina su asignación como parte de las rotaciones… pic.twitter.com/6JnwIuUDnd — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 29, 2026

¿Quién es Hugo Guevara, el nuevo Encargado de Negocios de Estados Unidos en Colombia?

El anuncio fue realizado por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, que informó que Hugo Guevara asumirá la dirección de la misión diplomática en Colombia en calidad de encargado de Negocios.

Desde ese cargo será el principal representante del Gobierno estadounidense en el país hasta que sea nombrado y confirmado un nuevo embajador.

La representación diplomática explicó que el cambio hace parte de las rotaciones regulares del Servicio Exterior de Estados Unidos.

En ese sentido, Jarahn Hillsman concluyó oficialmente su asignación en Colombia, dando paso a la llegada de Guevara para continuar con la agenda bilateral entre ambos países.

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