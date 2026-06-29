Nación

Nuevo nombramiento en la Embajada de EE. UU. en Bogotá: Hugo Guevara será el encargado de Negocios

El diplomático de carrera asumirá el liderazgo de la misión en Bogotá tras la salida de Jarahn Hillsman, quien culminó su asignación como parte de las rotaciones del Departamento de Estado.

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Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

29 de junio de 2026 a las 11:51 a. m.
La Embajada de Estados Unidos en Bogotá anunció que el diplomático de carrera Hugo Guevara será el nuevo Encargado de Negocios, en reemplazo de Jarahn Hillsman, quien concluyó su misión en el país.
La Embajada de Estados Unidos en Bogotá anunció que el diplomático de carrera Hugo Guevara será el nuevo Encargado de Negocios, en reemplazo de Jarahn Hillsman, quien concluyó su misión en el país. Foto: Getty Images/ @UltimaHoraCR

La Embajada de Estados Unidos en Colombia confirmó la llegada de Hugo Guevara como nuevo encargado de Negocios, el funcionario que encabezará la misión diplomática en Bogotá mientras Washington designa a un nuevo embajador.

El relevo se produce tras la salida de , quien finalizó su misión conforme a las rotaciones habituales del Departamento de Estado.

¿Quién es Hugo Guevara, el nuevo Encargado de Negocios de Estados Unidos en Colombia?

El anuncio fue realizado por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, que informó que Hugo Guevara asumirá la dirección de la misión diplomática en Colombia en calidad de encargado de Negocios.

Desde ese cargo será el principal representante del Gobierno estadounidense en el país hasta que sea nombrado y confirmado un nuevo embajador.

La representación diplomática explicó que el cambio hace parte de las rotaciones regulares del Servicio Exterior de Estados Unidos.

En ese sentido, Jarahn Hillsman concluyó oficialmente su asignación en Colombia, dando paso a la llegada de Guevara para continuar con la agenda bilateral entre ambos países.

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