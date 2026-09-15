Capturan a alias Colombia: señalado líder de sicariato que operaba en varias ciudades del país

Una de las capturas más recientes por parte de las autoridades corresponde a alias Colombia, un hombre de ciudadanía ecuatoriana señalado como presunto jefe de sicarios de Los Tiguerones, una organización criminal de Ecuador.

Gobernador del Caquetá y alcalde de Florencia se fueron a los golpes: “Una derrota es solo un paso para obtener una gran victoria”

Su historia delictiva, de acuerdo con las autoridades, tendría más de 20 años. Uno de los antecedentes más graves se remonta a 2011, cuando fue detenido en Ecuador y posteriormente condenado a 35 años de prisión por su presunta participación en varios homicidios.

Años después, en 2022, habría ingresado de manera irregular a Colombia. Desde entonces, los investigadores siguieron sus movimientos por diferentes ciudades, entre ellas Cali, Medellín y Armenia, donde presuntamente buscaba mantener sus vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico y el sicariato.

Precisamente en Medellín habría ocurrido uno de los hechos que puso nuevamente a alias Colombia bajo la lupa de las autoridades. Según la investigación, durante ese mismo año estaría relacionado con el homicidio de un ciudadano ecuatoriano que habría llegado a Colombia enviado por la propia organización criminal.

La víctima, de acuerdo con la información recopilada durante el proceso investigativo, habría sido enviada para asumir las funciones que alias Colombia desempeñaba dentro de la estructura. El crimen se convirtió en una de las pistas que posteriormente permitió a los investigadores reconstruir los movimientos del señalado para dar con su detención.

El capturado tendría un extenso prontuario criminal. Foto: Policía Nacional

Las labores de inteligencia y seguimiento finalmente llevaron a los investigadores hasta Armenia, Quindío. Allí, en un operativo realizado por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fue ubicado y capturado el ciudadano ecuatoriano.

La detención se realizó mediante una orden judicial relacionada con los delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado. Durante el procedimiento, además, fueron encontrados cuatro teléfonos celulares que quedaron en poder de las autoridades como parte del material incautado.

Para los investigadores, alias Colombia tendría un papel relevante dentro de Los Tiguerones, especialmente en la coordinación de homicidios asociados con posibles ajustes de cuentas.

Luego de su captura, el hombre fue dejado a disposición de las autoridades judiciales para avanzar en las audiencias de control de garantías y determinar su situación jurídica.

El rescate de Gabriela, la niña de 7 años que estaba dentro de una camioneta robada: la única pista era cómo vestía

El brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, destacó el resultado como parte de las acciones contra estructuras criminales que operan más allá de las fronteras.

El caso evidencia además el seguimiento que realizan las autoridades colombianas sobre integrantes de organizaciones extranjeras que ingresan al territorio nacional y que, según las investigaciones, intentarían utilizar diferentes ciudades del país para mantener sus actividades delictivas.