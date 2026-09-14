Alcalde de Quibdó reveló la cruda situación que atraviesa la capital tras el terremoto

En declaraciones entregadas a SEMANA, el alcalde de Quibdó, Rafael Andrés Bolaños Pino, detalló los avances y las necesidades prioritarias que enfrenta la capital chocoana en la actual etapa de estabilización post-desastre, luego del severo terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

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El mandatario local enfatizó que el municipio concentró cerca del 50 % de los daños totales reportados a nivel departamental, lo que exige intervenciones técnicas inmediatas.

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De acuerdo con el mandatario, la fase de estabilización comprende dos ejes fundamentales: la mitigación de los riesgos derivados del movimiento telúrico y la reactivación de la economía local.

Frente a la infraestructura habitacional y de servicios, se requiere atender estructuras con severas fallas estructurales que amenazan con derrumbarse sobre la población, así como restablecer completamente la prestación de servicios públicos esenciales.

Riesgos geotécnicos e hídricos por sedimentación

Bolaños Pino advirtió sobre la delicada situación que atraviesan los terrenos de la zona urbana y rural tras el temblor. Explicó que las laderas y taludes sufrieron fracturas que actualmente desencadenan procesos de remoción en masa, aumentando el peligro para las comunidades asentadas en zonas de pendiente durante la temporada invernal.

Alcalde de Quibdó, Rafael Andrés Bolaños Pino, junto a la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba. Foto: SEMANA

A este panorama se suma el deterioro de los cuerpos hídricos locales. El alcalde señaló que es indispensable ejecutar obras de adecuación hidráulica en ríos y quebradas, los cuales quedaron taponados con sedimentos y escombros desplazados por el sismo.

La acumulación de este material, sumada a las intensas precipitaciones de las últimas semanas, ha incrementado el peligro de erosión fluvial e inundaciones repentinas.

Urgencia de maquinaria pesada y personal capacitado

Para hacer frente a esta contingencia, la administración municipal hizo un llamado urgente para la consecución de equipos y apoyo profesional en el territorio.

El mandatario precisó que la maquinaria amarilla y el personal técnico especializado en demoliciones controladas representan la necesidad más apremiante para evitar nuevas tragedias urbanas.

Finalmente, el alcalde destacó que avanza en un trabajo articulado con la Gobernación del Chocó para implementar la estrategia de reactivación económica y comercial, la cual resulta indispensable para garantizar la subsistencia y el bienestar de las familias damnificadas en la capital del departamento.