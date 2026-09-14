Surrealista imagen es viral en redes sociales: polémica por un caballo que halaba una “barbería móvil” en Tuluá

La escena llamó la atención por lo inusual. Una carretilla y un caballo quedaron en el centro de una discusión sobre los límites del uso de animales en Colombia.

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Una particular escena registrada en Tuluá, Valle del Cauca, desató polémica en redes sociales después de que se difundieran imágenes de un caballo utilizado para halar una carretilla en la que varios jóvenes realizaban piruetas y, aparentemente, funcionaba una especie de “barbería móvil”.

Las imágenes generaron cuestionamientos entre usuarios y animalistas, que volvieron a poner sobre la mesa el debate por el uso de caballos en vehículos de tracción animal y las condiciones de bienestar a las que pueden estar expuestos.

En el material difundido se observa al animal desplazando la carretilla mientras varias personas permanecen sobre la estructura. La escena llamó especialmente la atención por las maniobras que realizaban algunos de los jóvenes y por la actividad de barbería que se habría instalado en el vehículo.

Más allá de lo llamativo de las imágenes, el episodio abrió una discusión: ¿se trata de una muestra de creatividad o de una práctica que puede terminar afectando al animal?

Jóvenes a bordo de vehículo de tracción animal. Foto: Captura de pantalla usuario de redes sociales CW+Noticias

La exdiputada y animalista Catherine Morales reaccionó a la situación y pidió la intervención de las autoridades. Su solicitud está dirigida a la Policía, la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía de Tuluá, para que se hagan cumplir las normas relacionadas con los vehículos de tracción animal.

El llamado se produce mientras en Colombia continúa el proceso de sustitución de este tipo de vehículos, una discusión que durante años ha enfrentado la necesidad de proteger el bienestar de los animales con las actividades económicas de quienes dependen de ellos.

En este caso particular, las imágenes por sí solas no permiten establecer si el caballo sufrió lesiones o determinar cuáles eran exactamente las condiciones en las que estaba siendo utilizado. Tampoco se conocen, hasta ahora, detalles sobre la identidad de las personas involucradas, el lugar exacto donde ocurrió la escena o si las autoridades ya realizaron una inspección.

Conductores de vehículos de tracción animal exigen cumplir compromiso de la sustitución por vehículos de motor. Foto: Especial para El País

Por eso, el centro de la polémica no es únicamente la curiosa idea de convertir una carretilla en una especie de negocio ambulante. La discusión está en qué condiciones deben cumplirse cuando un animal es utilizado para transportar personas o elementos.

Mientras se espera conocer si las autoridades revisarán el caso, las imágenes continúan generando críticas y reavivando el debate sobre el bienestar animal y el futuro de los vehículos de tracción animal en Colombia.