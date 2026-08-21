Antes de que pudiera abordar en Panamá un avión con destino a México, funcionarios de migración de ese país atraparon a un hombre conocido en Colombia como Carlos, requerido por la Policía por medio de una circular azul de Interpol.

Según la Policía, Carlos, señalado como el tercer cabecilla de la banda La Inmaculada, trató de esconderse de las autoridades colombianas, que lo buscaban para que respondiera por una orden de captura en su contra por extorsión agravada.

Coronel, Mauricio Arley Herrera Luengas, director del Gaula de la Policía. Foto: Redes sociales

“Con una trayectoria criminal de 17 años en la organización, sería el presunto responsable de extorsionar a ganaderos, frigoríficos y comerciantes en el municipio de Tuluá, exigiendo hasta 1.000 millones de pesos para no atentar en su contra”, dijo el coronel, Mauricio Arley Herrera Luengas, director del Gaula de la Policía.

Con el dinero entregado por las víctimas, dijo el oficial, el presunto delincuente había establecido rutas de préstamos ilegales conocidos como gota a gota.

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Las autoridades también tienen contra Carlos evidencias de que, presuntamente, obligaba a los comerciantes a comprar productos que la banda les indicaba en lugares ya establecidos, los cuales tenían un sobrecosto y cuando no accedían ante las exigencias, eran extorsionados y blanco de graves atentados.

Los investigadores encargados de seguirle los pasos a Carlos identificaron que durante varios períodos, este viajaba con regularidad a Antioquia.

En ese departamento, habría estrechado alianzas con dos de las bandas más peligrosas de Medellín y Bello: Los Chatas y Pachelly.

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“Con ellos aprendía doctrina delincuencial para implementarla en el desarrollo de sus acciones delictivas”, explicó el coronel Herrera.

Entre las pruebas que las autoridades tienen contra Carlos están interceptaciones, videos de cámaras de seguridad y panfletos en los que se evidenciaría su modus operandi haciéndose pasar como uno de los cabecilla de la también denominada Oficina de Tuluá, agrupación criminal de ese municipio del norte del Valle.

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Incluso, una grabación audiovisual donde se ve cuando dos hombres, a bordo de una moto, lanzaron una bomba molotov a las afueras de un establecimiento que se resistía a ceder a una extorsión.