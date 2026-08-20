Abelardo De La Espriella dio orden a la nueva cúpula militar: “Última oportunidad, delincuente que no se someta será dado de baja”

Se siguen conociendo detalles de la declaración que dio el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, este jueves 20 de agosto, en donde reveló al país la nueva cúpula militar que lo acompañará en su administración.

Sin embargo, en uno de los apartes de la intervención, el mandatario colombiano insistió en el ultimátum que lanzó a los integrantes de las estructuras criminales.

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Expresó el jefe de Estado que el delincuente que no se someta a las autoridades correspondientes será dado de baja en operaciones que ejecute la Fuerza Pública.

Frente a esas acciones, De La Espriella indicó que, de llegar a ser necesario, asumirá las responsabilidades políticas frente a los golpes operacionales del Ejército y de la Policía Nacional.

“Tendrán del presidente de la República todo el respaldo institucional. Nuestra Fuerza Pública es la frontera que divide a la democracia de la tiranía. El alma de la democracia está con los héroes de la patria. Todo mi respeto, consideración y cariño para ellos. Que nadie se equivoque. Esta cúpula vendrá a combatir el crimen en todas sus manifestaciones”, indicó De La Espriella.

El presidente Abelardo De La Espriella, al presentar la nueva cúpula militar, insistió: “Delincuente que no se someta será dado de baja”. Y agregó: “Yo mismo asumiré las responsabilidades políticas". https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/kvqptPgHUD — Revista Semana (@RevistaSemana) August 20, 2026

Agregó: “No habrá un metro de la geografía nacional que no sea patrullado por nuestras fuerzas. No habrá delincuente que se pueda burlar del Estado y del gobierno y seguir sometiendo a nuestra sociedad. En la era del tigre, en el Gobierno de la patria milagro, impondremos la ley y la constitución a través de la fuerza de las armas de nuestro Ejército, de nuestra Fuerza Pública”.

“Vamos a traerle paz a nuestro pueblo, pero no la paz que se negocia con los bandidos arrodillando al Estado, la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República. Esa es la paz de la patria milagro, en donde se premia al que trabaja y se persigue sin consideración al que desafía la ley y comete delitos”, insistió el mandatario colombiano.

Además, afirmó en su declaración que dio en la sede de su Gobierno en Barranquilla: “Lo reitero, como lo he dicho, es la última oportunidad para que todos los bandidos se sometan al imperio de la ley. Delincuente que no se someta será dado de baja como en derecho corresponde”.

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“Yo mismo asumiré las responsabilidades políticas a las que haya lugar, cuando de ejercer la fuerza de las armas del Estado se trate. Lo haré como jefe de Estado, como jefe de Gobierno y como comandante supremo de nuestra fuerza pública”, concluyó el mandatario colombiano.