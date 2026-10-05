Cancillería encontró más de 550 contratos firmados en 2026 por el gobierno anterior que generan dudas

El Ministerio de Relaciones Exteriores reveló algunos hallazgos preliminares en una investigación que adelanta sobre la contratación realizada en la entidad durante la administración del gobierno anterior.

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Según informó la Cancillería, han revisado 811 contratos por un valor cercano a los 92.846 millones de pesos, sobre los cuales han verificado el buen uso de los recursos públicos.

De estos, hay 551 contratos que cuentan con actividades repetidas o que serían similares, por lo que podría tratarse de duplicidad de funciones. Además, hay 367 contratos que presentan objetos “idénticos”, aunque tendrían valores distintos.

Uno de los contratos que más ha llamado la atención es uno cuyo plazo de ejecución es de solo dos días y tiene un valor de 2.839 millones de pesos. Hay otro que tiene un valor de 0 pesos y un plazo de ejecución hasta 2028.

Un total de 227 contratos, equivalentes al 28,1 % de toda la contratación del año y que suman 21.137 millones de pesos, fueron suscritos el 30 de enero de 2026, es decir, un día antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías.

Además, encontraron 101 contratos que fueron firmados durante fines de semana. Asimismo, el 53,4 % de la contratación anual se concentró en las semanas previas al inicio de la Ley de Garantías.

El 99 % de los contratos se adjudicaron a través de contratación directa, lo que se traduce en que no hubo procesos de selección. Si bien esto no implica necesariamente una ilegalidad, dependiendo de las causales, llama la atención que la entidad concentre un elevado porcentaje de procesos bajo esa modalidad.

El canciller Omar Bula informó de los hallazgos. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“En un ejercicio complementario de verificación, se identificaron adicionalmente otros 19 contratos con observaciones por un valor aproximado de 100.164 millones de pesos, los cuales ya fueron remitidos a la Contraloría General de la República para su revisión. Esta cifra corresponde al monto total involucrado en los contratos observados y no constituye un detrimento patrimonial probado”, dijeron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asimismo, encontraron que se crearon 618 nuevos cargos en la planta de personal que, hasta el momento, no tendrían acreditado ante el Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos (GTI) un estudio técnico ni soporte. La Cancillería dijo que se han terminado 40 contratos por prestación de servicios con presuntas irregularidades.

“La Cancillería reitera que todos los hallazgos se encuentran en etapa preliminar, se investigan con pleno respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia, y que los casos que resulten debidamente sustentados serán remitidos a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y, de ser procedente, a la Fiscalía General de la Nación”, informaron.