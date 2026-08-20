Política

Presidente Abelardo De La Espriella reveló los nombres de la nueva cúpula militar: el anuncio lo hizo desde Barranquilla

El jefe de Estado confirmó el equipo de la Fuerza Pública que lo acompañará en la lucha contra las estructuras criminales.

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Redacción Semana
20 de agosto de 2026 a las 1:45 p. m.
Presidente Abelardo De La Espriella presentó a la nueva cúpula militar.
Presidente Abelardo De La Espriella presentó a la nueva cúpula militar. Foto: Presidencia

Este jueves 20 de agosto, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en una declaración que se transmitió en redes sociales, dio a conocer los nombres de los nuevos integrantes de la cúpula militar.

Se trata de los uniformados de la Fuerza Pública que lo acompañarán a desplegar las estrategias de seguridad para golpear a las estructuras criminales que vienen sembrando el terror en varias regiones del país.

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De la Espriella ha declarado objetivo militar a las disidencias de las Farc, la guerrilla del ELN, Clan del Golfo y otras estructuras criminales al margen de la ley, expresando en varias oportunidades que si sus integrantes no se entregan, serán dados de baja por la Fuerza Pública.

Los nombres de la nueva cúpula militar son:

—Erick Rodríguez Aparicio, comandante de las Fuerzas Militares.

—Carlos Carrasquilla, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares.

—José Bertulfo Soto, comandante del Ejército.

—Rodolfo Morales, segundo comandante del Ejército.

—Óscar Murillo, Escuela Superior de Guerra.

—Juan Martínez Ossa, comandante Fuerza Aeroespacial.

—Javier Jaimes Pinilla, comandante de la Armada.

Frente al caso, el nuevo comandante de las Fuerzas Militares, el mayor general Erik Rodríguez Aparicio, nació el 6 de marzo de 1971 en la ciudad de Bucaramanga. Se graduó de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova en 1990 como profesional en Ciencias Militares y obtuvo el rango de subteniente del arma de Caballería.

También se indicó que, a lo largo de sus 35 años de servicio como oficial, ha ocupado diversos cargos de mando en diferentes regiones del país. Como oficial subalterno, en los grados de subteniente, teniente y capitán, estuvo involucrado en las operaciones militares durante los años más crudos del conflicto armado y en las regiones más críticas del país como Arauca, Putumayo, Chocó, Antioquia y Casanare, lo que lo llevó a conocer con profundidad los problemas que aquejan a la población en esas regiones.

“Posteriormente, como oficial superior ocupó cargos de importancia, que lo ayudaron a profundizar su conocimiento de los problemas del país, entre ellos: fue comandante del Grupo de Caballería n.º 16 “Guías del Casanare” entre los años 2010 y 2012, donde es recordado con gran afecto por la población por haber desvertebrado durante su mando al frente 28 de las Farc y a la estructura Adonai Ardila, que azotaban a los ganaderos y campesinos del departamento a través de la extorsión y el reclutamiento de niños; fue también comandante de la Fuerza de Tarea Sumapaz, comandante de la Séptima Brigada del Ejército, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, comandante de la Primera División del Ejército Nacional, comandante del Comando Conjunto n.º 2 Suroccidente”, dicen las Fuerzas Militares.

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Agregó sobre su perfil: “Donde, entre otras, planeó y lideró la muy compleja operación Perseo, que significó la ocupación del casco urbano del Plateado sin ninguna afectación a la población civil junto con el Bg. Federico Mejía. Posteriormente, fue nombrado Jefe de Operaciones del Ejército Nacional, Segundo Comandante del Ejército Nacional y actualmente Subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas. En el caso del vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla, de acuerdo con su hoja de vida, nació el 3 de diciembre de 1970 en Barranquilla. Ingresó a la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” en el año 1988, graduándose de la Escuela Superior Naval del Ecuador como Teniente de Corbeta el 1 de diciembre de 1992, en la especialidad de Ejecutivo Superficie”, puntualizó la institución.