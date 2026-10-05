Petro reaccionó a tutela que el registrador Hernán Penagos puso en su contra: insistió en el fraude y hasta mencionó a Trump

El expresidente Gustavo Petro reaccionó a la tutela que presentó en su contra el registrador Hernán Penagos por los señalamientos que ha hecho sobre un supuesto fraude electoral en las más recientes elecciones a la Presidencia.

Admiten tutela del registrador Penagos contra el expresidente Petro por señalamientos de “fraude electoral”

A través de su cuenta de X, el líder de la oposición aseguró que la denuncia por estos hechos ya se encuentra en manos de la justicia y sostuvo que su derecho a elegir le fue “conculcado por la falta de transparencia” de la Registraduría.

Petro aprovechó para hacerle unas preguntas y nuevos cuestionamientos a Penagos. “¿Por qué no tenían el código hash el 97 % de los formularios PDF denominados E14 elevados al internet por la firma de escrutinio privada Thomas Greg and Sons, cuando como jefe de Estado se lo solicité a usted y públicamente y se lo solicitaron veedores electorales?“, escribió.

“El código hash es norma internacional obligatoria para hacer inmodificable todo documento público o privado PDF, y así lo obliga también nuestra ley en materia electoral”, agregó.

Esta fue la primera parte del mensaje del exmandatario. Foto: @petrogustavo

De hecho, afirmó que cuando él fue elegido como mandatario tuvo la “garantía de inmodificabilidad del código Haih”, pero desde ese momento y bajo la gestión del hoy registrador, según él, se eliminó esto de todas las elecciones.

En la publicación, el integrante del Pacto Histórico preguntó si las próximas elecciones regionales, que se llevarán a cabo en 2027, se van a realizar sin código hash en los formularios.

El expresidente también cuestionó que en los más recientes comicios hubo “patrones matemáticos” en muchas mesas que estuvieron ordenadas de manera consecutiva, mientras que apuntó que en toda “elección libre y humana” tiene que existir el azar.

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Petro habló de un examen pericial que se realizó y en el que se usó el modelo de análisis de rachas. “Usted le mintió al pueblo colombiano cuando afirmó ante la prensa que había dotado de código hash los formularios PDF E14″, comentó.

Incluso, indicó que lo que se hizo, según él, fue solo poner un código alfanumérico de denominación de los formularios E14 y sin capacidad para hacerlos inmodificables violando la ley.

Por último, el exmandatario criticó a Penagos por no decir nada sobre la frase de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en la que afirmó que Abelardo De La Espriella había ganado las elecciones gracias a él.

Esta es la segunda parte del mensaje de Petro. Foto: @petrogustavo

“¿No constituye esa frase, dicha por un jefe se estado, una prueba contra usted y su función?“, escribió.

Petro concluyó diciendo: “Espero sus respuestas de manera pública o en el proceso de tutela si así quiere”.