Nación

Admiten tutela del registrador Penagos contra el expresidente Petro por señalamientos de “fraude electoral”

El Consejo de Estado admitió el recurso con el que el registrador nacional busca una retractación del exmandatario.

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Redacción Semana
5 de octubre de 2026 a las 8:33 a. m.
De izquierda a derecha: Hernán Penagos y Gustavo Petro.
De izquierda a derecha: Hernán Penagos y Gustavo Petro. Foto: SEMANA y Presidencia de la República, respectivamente.

El registrador nacional, Hernán Penagos, presentó una tutela en el Consejo de Estado contra el expresidente Gustavo Petro, después de los constantes señalamientos de fraude electoral que hizo en medio de los comicios a la Presidencia de Colombia que se desarrollaron este año.

El recurso fue admitido para su estudio con el objetivo de determinar si el exmandatario deberá retractarse por las constantes hipótesis que lanzó contra el registrador Penagos y la Registraduría Nacional sobre supuestas irregularidades en la jornada de votación para elegir presidente.

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