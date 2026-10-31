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Hernán Penagos desmiente distanciamiento con el procurador Gregorio Eljach

En diálogo con SEMANA, el registrador se refirió por primera vez al tema.

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Redacción Confidenciales
31 de octubre de 2026 a las 3:04 a. m.
Hernán Penagos y Gregorio Eljach.
Hernán Penagos y Gregorio Eljach. Foto: SEMANA

El registrador nacional, Hernán Penagos, le puso fin a las especulaciones que apuntaban a un distanciamiento entre él y el procurador Gregorio Eljach tras las elecciones presidenciales.

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En diálogo con SEMANA, el registrador se refirió por primera vez al tema: “Cero, nada, al contrario, tenemos un diálogo permanente. Él fue muy generoso ahora (ante las amenazas en su contra). Tengo mucho que agradecerle como registrador y colombiano a la tarea de la Procuraduría. La iniciativa de la Paz Electoral fue muy positiva y mostró a las instituciones cohesionadas”.