Hernán Penagos desmiente distanciamiento con el procurador Gregorio Eljach

El registrador nacional, Hernán Penagos, le puso fin a las especulaciones que apuntaban a un distanciamiento entre él y el procurador Gregorio Eljach tras las elecciones presidenciales.

“No es sencillo”: registrador Hernán Penagos explica por qué Colombia no puede adoptar el voto electrónico de Brasil

En diálogo con SEMANA, el registrador se refirió por primera vez al tema: “Cero, nada, al contrario, tenemos un diálogo permanente. Él fue muy generoso ahora (ante las amenazas en su contra). Tengo mucho que agradecerle como registrador y colombiano a la tarea de la Procuraduría. La iniciativa de la Paz Electoral fue muy positiva y mostró a las instituciones cohesionadas”.