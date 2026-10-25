“No es sencillo”: registrador Hernán Penagos explica por qué Colombia no puede adoptar el voto electrónico de Brasil

El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que implementar en Colombia el sistema de voto electrónico utilizado en Brasil no sería sencillo, debido a las diferencias entre los modelos electorales de ambos países y a las exigencias de transparencia durante el escrutinio.

Penagos, quien lidera la misión de observación electoral para Brasil de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), explicó que el sistema brasileño funciona sin el conteo tradicional de votos en las mesas ni el escrutinio que se realiza en Colombia.

“(En Brasil) no existe escrutinio, no existe conteo de mesas y simplemente el Tribunal Supremo Electoral declara los resultados que informáticamente se contabilizan”, señaló el registrador, en declaraciones registradas por Caracol Radio.

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El funcionario explicó que trasladar ese modelo al país implicaría enfrentar las particularidades del sistema electoral colombiano y las demandas de quienes participan en las elecciones.

“En Colombia, no es sencillo avanzar en un sistema de esta naturaleza; siempre se reclama el conteo, la fotografía del acta electoral”, afirmó Penagos sobre los comicios en el vecino país.

Sus declaraciones se producen durante la misión de observación electoral en Brasil, en la que participa como representante de la UNIORE, para conocer el funcionamiento del proceso electoral y las características de su sistema de votación.