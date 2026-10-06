Hermano del exregistrador Alex Vega es designado contralor encargado para vigilar la función pública

A través de un correo electrónico, la Contraloría General de la República le comunicó a sus funcionarios que mediante una resolución fue nombrado Campo Elías Vega Rocha, el hermano del exregistrador Alexander Vega, como nuevo contralor delegado para la Gestión Pública e Instituciones Financieras.

SEMANA conoció que su designación en ese despacho se dará de manera temporal por el término de tres meses, pero ese nuevo nombramiento no le quitará las funciones que ya venía adelantando como contralor delegado para la Participación Ciudadana.

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La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana se encarga de impulsar, promover y garantizar las herramientas para que la ciudadanía participe en la vigilancia de los recursos públicos a través de control social, denuncias y articulación regional.

Desde la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, el hermano del exregistrador nacional ejercerá el control y la vigilancia fiscal sobre el manejo de recursos públicos de las entidades del Estado del sector financiero y los organismos de la administración pública relacionados con gestión fiscal y financiera.

A partir de ese nuevo encargo, Vega Rocha podrá tener el control de operaciones financieras, presupuestales y contables de las entidades del sector. Así mismo, podrá realizar inspecciones sobre el manejo de fondos públicos en entidades financieras estatales o mixtas.

También podrá analizar el comportamiento de las finanzas públicas y advertir riesgos de incumplimiento o daños del patrimonio público en contratos y programas estatales. Ese cargo lo venía desempeñando Luis Enrique Abadía, quien salió de la entidad para aspirar a la Contraloría General y terminó aterrizando en la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas.

Dentro de las entidades que vigila la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras estarían el Banco Agrario, Bancoldex, Findeter, Finagro, Fogafín, MinHacienda, Dian, SuperFinanciera, entre otros organismos.

A mediados de 2023, se conoció que Campo Elías Vega Rocha salió de la dirección del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría, encargada de administrar las cesantías de los funcionarios, y pasó a la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.

Su nuevo nombramiento como delegado para la Gestión Pública e Instituciones Financieras se dio dos meses después de que Jorge Eliécer Laverde se posesionó como contralor general de la República, en reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez.

Campo Elías Vega Rocha tuvo en su pasado un proceso disciplinario en la Procuraduría General relacionado con presuntas irregularidades en contratos y pagos de arrendamientos de terrenos baldíos de la Nación en las Islas del Rosario. Esos hechos habrían ocurrido durante su paso por la Subdirección Administrativa de la Agencia Nacional de Tierras.